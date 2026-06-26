Mondial: trois sur trois pour les Bleus avec un Dembélé en feu

La France s'est imposée 4-1 face à la Norvège, grâce notamment à un triplé d'Ousmane Dembélé, vendredi à Foxborough près de Boston, terminant en tête de son groupe avec trois victoires en trois matches, premier objectif qu'elle s'était fixé pour ce Mondial-2026.

Les Bleus, sans leur sélectionneur Didier Deschamps, reparti mardi en France pour assister aux obsèques de sa mère, mais avec leur Ballon d'Or définitivement lancé dans sa compétition, vont débuter la phase des matches à élimination directe sur la côte est et disputeront, contre un adversaire pas encore déterminé, leur 16e de finale à East Rutherford, en banlieue de New York en s'évitant de trop longs déplacements à travers les Etats-Unis.Même absent vendredi, Deschamps devient le sélectionneur à avoir remporté le plus de victoires en Coupe du monde (17), détrônant l'Allemand Helmut Schön, qui avait dirigé la Mannschaft de 1964 à 1978 (16 victoires).Vendredi les Bleus n'ont pas trainé pour bousculer la Norvège totalement recomposée, sans Erling Haaland, sans Martin Oedegaard et avec dix remplaçants par rapport à sa victoire quatre jours plus tôt face au Sénégal 3-2 qui l'avait qualifiée pour son premier seizième de finale d'un Mondial.Une minute à peine après le coup d'envoi, Dembélé a trouvé subtilement Kylian Mbappé côté droit, mais après s'être facilement faufilé dans la défense norvégienne, la frappe du capitaine français a touché la barre du 2e gardien scandinave, Egil Selvik.Une première semonce avant un récital. Brocardé pour ses prestations indigentes en bleu, indignes tout au moins de son statut de Ballon d'Or 2025, l'attaquant du Paris-SG a inscrit ses 9e, 10e et 11e buts avec l'équipe de France en moins de 30 minutes (7e, 20e, 32e). Il a permis à la France, malgré un moment de déconcentration juste après le deuxième but permettant à Thelo Aasgaard de réduire la marque (2-1, 21e), d'atteindre la mi-temps avec une avance déjà irréversible (3-1).- Dembélé avec les cadors -Avec déjà quatre réalisations, Dembélé se mêle à la course effrénée que se livrent tous les cadors de la planète pour décrocher le titre de meilleur buteur du Mondial-2026. En une mi-temps, il vient de rejoindre le Brésilien Vinicius Jr et le Norvégien Erling Haaland, resté sur le banc vendredi.Il a également rattrapé Mbappé, remuant mais muet à Boston, qui pourra se consoler grâce à sa première passe décisive sur le deuxième but.Dembélé n'est plus qu'à une unité de Lionel Messi et ses cinq buts, qui jouera samedi avec l'Argentine contre la Jordanie. Et la France sait que son armada offensive, aussi crainte qu'enviée de tous, tourne désormais à plein régime.Mbappé n'a pas marqué mais il s'est procuré un nombre incalculable d'occasions franches bien aidé par la vision du jeu toujours clairvoyante de Michael Olise, sorti comme Dembélé à la 65e minute, remplacés respectivement pas Rayan Cherki et Bradley Barcola.Pour parachever le tout, dans le temps additionnel, Barcola a trouvé la tête de Désiré Doué, les deux jeunes Parisiens se mettant au diapason du trio magique français (4-1, 90e+4).- Défense friable, Maignan infranchissable -La défense bleue par contre, qui passait contre la Norvège son premier test d'envergure, n'a pas rassuré outre mesure alors même que Stale Solbakken le sélectionneur norvégien a gardé au frais ses principales armes en attaque, Erling Haaland au premier chef.Sans William Saliba ménagé, l'arrière garde française s'est donc fait piéger une première fois en première période permettant à Aasgaard de briller, puis Théo Hernandez en seconde période n'a pu éviter une faute dans la surface pour stopper les dribbles d'Oscar Bobb (48e).Mais si la défense française est encore perfectible, elle peut d'ores et déjà s'appuyer sur un très solide gardien: Mike Maignan, spécialiste ès pénalty, a stoppé la tentative de Jörgen Strand Larsen, le remplaçant de Haaland, avant de briller quelques minutes plus tard en repoussant une frappe à bout portant de Bobb (72e). Indispensable alors que s'ouvrent les matches couperets.Comme ses joueurs le lui avaient promis, Didier Deschamps le sélectionneur français, retrouvera samedi son équipe première de son groupe, avec l'assurance de rester quelques jours supplémentaires dans son camp de base de Boston. En bonus, en son absence, les Bleus ont retrouvé leur Ballon d'Or.