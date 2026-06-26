Mondial : face à la Norvège, les Bleus sont obligés de gagner pour prendre la tête du groupe

Ce vendredi 26 juin 2026, à 23 heures (heure Réunion), le Mondial de football se poursuit. Déjà qualifiées pour les 16es de finale, la France et la Norvège vont s'affronter pour la 1ère ou la 2ème place du groupe I. Les Bleus feront-ils un sans-faute ou tomberont-ils face aux "Drillos". Réponse, ce soir…

Endeuillée suite au décès de la mère de Didier Deschamps, l’équipe de France veut finir le travail en beauté pour son sélectionneur.

Moment de recueillement avant la séance. Nous sommes tous avec vous, coach 💙 pic.twitter.com/lmtScxGOpD — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 24, 2026

Ce soir, les Bleus auront en tête de terminer premiers du groupe I. Une place qui leur permettrait d’affronter un troisième de poule en seizièmes de finale, le 30 juin à New York.

- La France peut-elle faire un sans-faute face à la Norvège ? -

Les Bleus, vainqueurs du Sénégal (3-1) puis de l’Irak (3-0), devront essayer de conjurer le sort des précédentes participations.

Lors du dernier Mondial en 2022, les hommes de Didier Deschamps avaient été battus par la Tunisie (1-0) lors du dernier match de poules. Même si cela ne les avait pas empêchés de jouer la finale, remportée par l'Argentine.

Idem en 2018. Après deux victoires lors des premiers matchs, la France achevait les phases de poules par un nul face au Danemark.

Pour retrouver trois victoires lors des phases de poules, il faut remonter à 1998, année du premier sacre des Bleus.

- Mishko parie sur une victoire des Bleus -

Mishko a rendu son verdict ! Notre analyste sportif officiel d'Imaz Press a donné son pronostic sur le match Norvège- France. Cette fois-ci, son coeur est parti vers les Bleus. On espère que cette fois-ci son pronostic sera le bon.

- Du changement dans la composition des Bleus -

Selon plusieurs médias sportifs, cinq changements sont attendus dans le onze de la France pour le match contre la Norvège.

La défense devrait être le secteur le plus touché. Malo Gusto devrait suppléer Jules Koundé dans le couloir droit. Aurélien Tchouaméni pourrait signer son retour.

Ce qui ne la bouleverserait pas en profondeur puisque Kylian Mbappé, Dayot Upamecano, Mike Maignan et probablement Ousmane Dembélé et/ou Michael Olise.

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