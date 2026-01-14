Antenne Réunion  : Laurence Françoise fait son retour sur la chaîne locale

Un visage et un nom bien connus des Réunionnais, Laurence Françoise fera son grand retour sur Antenne Réunion le vendredi 23 janvier 2026. Elle reprendra les commandes des éditions du week-end, du vendredi soir au dimanche soir. Elle était la présentatrice des journaux télévisés de la chaîne locale entre 2010 et 2016. (Photo : Antenne Réunion)

Dans un communiqué, la chaîne explique : "Son retour à l’antenne s’inscrit dans la volonté d’Antenne Réunion de proposer une information incarnée et proche des Réunionnais."

Laurence Françoise a profondément marqué les journaux d’Antenne Réunion entre 2010 et 2016, avec :

La présentation des JT week-end

L’animation du débat dominical "Questions d’Actu"

La présentation des JT semaine à 19h

La conduite de nombreuses éditions spéciales (éruptions volcaniques, crises majeures, soirées électorales)

La réalisation de grands formats et entretiens délocalisés

Laurence Françoise remplacera Maëva Pausé, qui présente les éditions du week-end depuis 2020.

La chaîne ajoute : "Pour cette nouvelle année, Maëva Pausé a souhaité rejoindre l’équipe d’encadrement de la rédaction. Elle conservera le rôle de présentatrice joker de la chaine et aura également l’occasion d’incarner de nouvelles chroniques."

- Laurence Françoise : personnalité télé préférée des Réunionnais -

Originaire de Saint-Gilles-les-Hauts, Laurence Françoise a débuté sa carrière télévisuelle à La Réunion en 1997.

D’abord présentatrice d’émissions de variétés et des bulletins météo, elle s’est orientée rapidement vers le journalisme après une formation à l’École Supérieure de Journalisme de Paris.

De retour sur l’île en 2006, elle est devenue l’un des visages incontournables de l’information locale. De 2010 à 2016, elle a incarné les journaux télé sur Antenne Réunion, marquant durablement les téléspectateurs par son professionnalisme, sa rigueur et sa proximité avec le public.

Elle a d’ailleurs été élue personnalité télé préférée des Réunionnais en 2014 par les lecteurs de VISU.

Après son parcours réunionnais, Laurence Françoise a poursuivi sa carrière à l’échelle nationale et ultramarine. Elle a animé notamment les débats du Grand Raid sur Canal+ en 2018 et 2019, avant de rejoindre BFMTV en tant que joker.

En 2025, elle a intégré Tahiti Nui Télévision, média leader en Polynésie française, où elle présentait journaux et émissions spéciales, tout en occupant des fonctions clés de responsable d’édition et de rédactrice en chef, contribuant à l’encadrement des équipes et à l’exigence éditoriale du média.

Avec les équipes de la rédaction, Laurence Françoise continuera à porter haut les couleurs des éditions du 12h30 week-end et du 19h00 Week-End, avec des rendez-vous phares tels que l’Invité du Week-End, C Tendance, Dimanche Ansanm ou encore Sport Week-End.