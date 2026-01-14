À retenir ce soir : mules interpellées, Darmanin à La Réunion, menaces de Trump, vigilance orange fortes pluies et Paille-en-queue à brins rouges

Bonsoir La Réunion - À la une de ce mercredi 14 janvier 2026 : - Trois mules interpellées à Gillot avec 98 ovules de cocaïne dans le corps - Gérald Darmanin bientôt à La Réunion : le ministre de la Justice promet des annonces - Trump menace d'agir "de manière très forte" si l'Iran exécute des manifestants - Fortes pluies et orages : le sud en vigilance orange, l'est et sud-est en vigilance jaune - Une reproduction naturelle réussie du Paille-en-queue à brins rouges, une première à La Réunion

Ce samedi 10 janvier 2026, trois mules en provenance de Paris ont été interpellées à l'aéroport de Gillot révèle Le Quotidien. Une information confirmée à Imaz Press. Tous étaient en possession d'ovules de cocaïne dans leur corps. La marchandise ingérée représente au total, 98 ovules, soit environ un kilo de cocaïne. Selon nos informations, les trois hommes originaires d'Haïti seront déférés ce mercredi 14 janvier devant le tribunal judiciaire.

Gérald Darmanin, ministre de la Justice, sera prochainement en visite dans l'océan Indien, à La Réunion et à Mayotte. Évoquant son déplacement lors des séances de questions au gouvernement, il pourrait annoncer plusieurs mesures dont un renfort de magistrats et l'établissement d'un nouveau tribunal de proximité. Une information confirmée par plusieurs sources à Imaz Press.

Donald Trump a assuré que les Etats-Unis agiraient "de manière très forte" si les autorités iraniennes commençaient à exécuter des personnes arrêtées lors des manifestations qui secouent le pays depuis fin décembre, Téhéran accusant de son côté Washington à chercher un "prétexte" en vue d'une intervention militaire.

Ce mercredi 14 janvier 2026, depuis 14 heures, les zones est et sud-est de l'île sont en vigilance fortes pluies et orages. Le sud a été placé en vigilance orange à 20h. Des averses se sont installées cet après-midi et continueront la nuit prochaine parfois soutenues avec localement un risque orageux. Les vigilances fortes pluies devraient être levées sur l'ensemble de l'île à 4h ce jeudi