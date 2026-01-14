Les zones est et sud-est de La Réunion en vigilance fortes pluies et orages dès 16 heures

Ce mercredi 14 janvier 2026, à compter de 16 heures, les zones est et sud-est de l'île seront en vigilance fortes pluies et orages. Des averses viennent cet après-midi et la nuit prochaine parfois soutenues avec localement un risque orageux du côté du Volcan, indique Météo France. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Un temps maussade qui se poursuivra ce jeudi avec des passages d'averses assez fréquents dans l'est après ceux déjà observés dans la nuit. Sur la moitié ouest, le temps vire également à l'averse à partir de la mi-matinée avec une évolution orageuse possible.

