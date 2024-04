Appel à candidatures : lancement d’un programme post-master "Design des mondes insulaires"

Le ministère de la Culture lance le projet "Design des territoires" et confie à l’école nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) le soin de le mettre en œuvre. Il s'agit d'un programme maillant 6 typologies de milieux (ruraux, urbains, insulaires, etc.), dédié au développement des territoires par le design, en réponse à des problématiques locales perçues par les acteurs de terrain. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er juin 2024. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Amandine Boyer/Ecole nationale supérieure des arts décoratifs)

L’école nationale supérieure des arts décoratifs travaille les arts de la maison, les arts de vivre et d’habiter, les arts décoratifs qui sont les ancêtres du design : toujours en prise sur nos milieux de vie, ils sont les arts de leur temps, de ses enjeux et de ses défis. C’est sur la base de cette mission, que l’école des arts décoratifs a lancé le programme Design des mondes ruraux à Nontron en 2021.



« Design des Territoires » est un programme maillant 6 typologies de milieux (ruraux, urbains, insulaires, etc.) et dédié au développement des territoires par le design, en réponse à des problématiques locales perçues par les acteurs de terrain :



- Design des Mondes Ruraux / Périgord - Dordogne

- Design des Mondes Montagneux / Massif Central

- Design des Mondes Forestiers / Vosges du nord

- Design des Mondes Littoraux / Bretagne

- Design des Mondes Urbains / Métropole parisienne



À la rentrée 2024 s’ouvre à La Réunion le post-master "Design des Mondes Insulaires". Des enjeux endémiques tels que la gestion des risques naturels, la revitalisation économique des savoir-faire traditionnels ou encore les politiques de continuité territoriale pourront servir de base de travail artistique.



Cette formation s’organise sur une année universitaire, de septembre 2024 à juin 2025, autour de trois projets d'étude en immersion.



Le programme fonctionne à la fois comme une résidence, un laboratoire, un bureau d’études et un incubateur. L’ensemble des informations sur ce cursus est accessible en ligne.



- Quels candidats recherchés ? -

Il s’agit d’un programme de niveau post-master, qui réunit 6 à 8 jeunes diplômés ou professionnels de haut niveau, recrutés sur la base d’un appel à candidatures international annuel. Le niveau post-master garantit un niveau de compétence et d’engagement élevé.



Deux critères sont pris en compte pour l’évaluation des dossiers de candidature :

• Être âgé de moins 31 ans au 31 décembre 2024

• Titulaires d’un master 2 au 1er septembre 2024 ou justifiant de 3 ans au moins d’expérience professionnelle au 1er septembre 2024 dans les domaines du design, de l’architecture, du paysagisme ou des sciences humaines et techniques (sociologie, anthropologie, géographie, ingénierie environnementale, agronome…) avec une connaissance des méthodes d’enquête.

- Comment candidater ? -

Les candidats peuvent soumettre leur candidature jusqu’au 1er juin minuit en cliquant ici.