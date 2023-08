Après une baisse en juin, les prix à la consommation sont en hausse

En juillet 2023, les prix à la consommation augmentent de 1,1 % à La Réunion, après une baisse de 0,3 % en juin. Les prix de tous les grands secteurs de consommation sont en hausse, particulièrement les services et l’énergie, après la baisse des prix de l’énergie et des produits manufacturés en juin (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Sur un an, les prix augmentent de 1,5 % à La Réunion, soit nettement moins qu’en France (+4,3 %), et moins qu’au cours des précédents mois.

Les prix à la consommation augmentent de 1,1 % en juillet 2023 à La Réunion. En juillet, la hausse des prix concerne tous les secteurs de consommation.

Les prix des services augmentent de 1,8 % en juillet après avoir été stables en juin. La hausse des prix des services de transport s’accentue en juillet (+ 21,8 %), tirée exclusivement par celle du transport aérien (+24 %). Les prix des loyers et services rattachés et ceux des services de communication sont stables, ceux des services de santé reculent de 0,4 %. Les prix des autres services augmentent quant à eux de 0,7 %.

Les tarifs de l’énergie repartent à la hausse en juillet (+1,4 %) après deux mois de baisse. Les prix des produits pétroliers augmentent de 2,1 %, avec +3 centimes pour le litre de supercarburant et de gazole. Les prix du gaz et de l’électricité restent stables.

Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,2 % en juillet après une baisse équivalente en juin. Cette hausse est liée exclusivement au renchérissement du prix de l’habillement et chaussures (+1,1 %).

Dans l’alimentaire, les prix augmentent de nouveau légèrement (+0,2 % après +0,1 % en juin), après des hausses plus importantes durant les premiers mois de l’année. Les prix des produits frais reculent de nouveau (-0,2 % après -1 % en juin). Quant aux produits alimentaires hors produits frais, leurs prix augmentent encore en juillet (+0,3 %), une hausse ininterrompue depuis décembre 2021.

Les prix du tabac poursuivent leur hausse en juillet (+0,7 %).

Sur un an, à La Réunion, les prix augmentent de 1,5 %, soit nettement moins qu’en France (+4,3 %). En juillet 2023, les hausses de prix sur un an sont moins élevées à La Réunion pour tous les grands postes de consommation, et la baisse est plus importante pour l’énergie (figure 3 et figure 4). L’inflation sur un an décélère davantage à La Réunion (de +4,2 % en février à +1,5 % en juillet), qu’au niveau national (de +6,3 % à +4,3%). La hausse des prix sur un an en juillet à La Réunion retrouve un niveau comparable à celle de 2021 à la même période.

À La Réunion, sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 9,1 %, soit moins qu’au niveau national (+12,7 %). L’alimentaire pèse pour 15 % dans le budget des ménages réunionnais. Les prix des produits frais augmentent de 8,7 % (+10,6 % au niveau national), tandis que ceux de l’alimentaire hors produits frais augmentent de 8,6 % (+13 % au niveau national).

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 2,6 % à La Réunion et de 3,4 % au niveau national. Les produits manufacturés représentent 27 % du budget des ménages réunionnais. La hausse des prix est nettement moins importante à La Réunion qu’au niveau national pour l’habillement et les chaussures (+0,9 % contre +3,4 % en France). Elle est également moins marquée pour les autres produits manufacturés (+3,6 % à La Réunion contre +4,6 % en France). Les prix des produits de santé reculent quant à eux de 0,7 % à La Réunion (-0,8 % en France).

Les prix des services augmentent de 0,6 % sur un an à La Réunion et de 3,1 % au niveau national. Les services pèsent pour près de la moitié dans la consommation des ménages. L’augmentation des prix des services est essentiellement due à celle des prix des services de transports : +4,2 % sur un an à La Réunion contre +5,4 % en France. Les prix des loyers et services rattachés augmentent de 3 % sur un an (+3,1 % en France). Les tarifs des services de communication augmentent également à La Réunion (+0,9 %), alors qu’ils reculent au niveau national (-6,1 %). Les prix des services de santé reculent sur les deux territoires (-2,3 % à La Réunion, -0,4 % en France). Les prix des autres services, qui pèsent pour moitié dans le budget en services des ménages réunionnais, sont stables à La Réunion (+0,1 %), alors qu’ils augmentent de 3,9 % au niveau national.

Sur un an, les prix du tabac augmentent de 4,3 % à La Réunion (+9,8 % en France).

Les prix de l’énergie reculent de 10,8 % sur un an à La Réunion, soit davantage qu’au niveau national (-3,7 %). À La Réunion, les prix des produits pétroliers (carburants et gaz) baissent de 19,9 % (-13,9 % en France). Les tarifs de l’électricité en revanche augmentent de 15 % sur un an.

