Baby rugby : ils manient le ballon ovale aussi bien (si ce n'est mieux) que les grands

Ils sont hauts comme trois ballons empliés, viennent à peine pour certains d'entrer à l'école. Et pourtant… ces jeunes sportifs en herbe manient le ballon ovale comme personne. Et les rugbymans du XV de France – qui jouent actuellement la Coupe du monde en France – n'ont qu'à bien se tenir… la relève est assurée (Photos : sly/www.imazpress.com)

Ambroise, Aubin, Théophile, Gabrielle…. Tous ont entre 3 et 6 ans et font partie du XV Dionysien. Gourde à proximité, baskets aux pieds, pantalon et t-shirt de sport ajusté, ces petites marmailles n'ont qu'une seule envie, entrer sur le terrain de rugby et jouer.

Théophile a tout juste cinq ans. Si pour lui le mondial qui se joue ne veut peut-être rien dire, c'est bien sur le terrain qu'il veut s'amuser comme les grands et même comme son papa, joueur de rugby.

"Ils voient les copains faire, les frères et sœurs ou encore un membre de la famille qui leur donne envie de faire du rugby."

- À la découverte du rugby -

Au club de Saint-Denis, on leur inculque les bases du rugby, sans toutefois aller jusqu'au plaquage.

"Ce sont des enfants en maternelle, de trois à six ans qui viennent découvrir le jeu du rugby, sans que cela soit encore ce qu'on peut voir dans jeu. On ne fait pas de plaquage, pas de mêlée, on vient jouer au ballon, s'amuser et découvrir les gestes du rugby", déclare Vincent Faure, éducateur des moins de six ans.

Jeu des écureuils, jeu des pirates… "On les fait manipuler le ballon, aller le chercher, se déplacer. On maquille ça par des scènes avec les animaux, on joue aux pirates. On fait cela sous forme de jeux pour leur donner envie manipuler un ballon ovale", indique Vincent Faure.

- Les tout-petits… un public parfois difficile -

Un moment d'amusement, d'apprentissage mais pas toujours simple. "Ce n'est jamais simple avec des enfants", note Vincent Faure.

"Mais il ne faut pas poser beaucoup de questions. Ils sont venus pour jouer donc c'est facile pour eux de rentrer dans le jeu."

Un moyen également pour ces tout-petits à apprendre à écouter les consignes de l'éducateur sportif.

Le rugby, est une activité qui par nature apprend aux marmailles des valeurs de camaraderies, de solidarité et de tolérance. Même chez les petits, les valeurs du rugby s'apprennent très tôt

"On est ensemble, on ne joue pas un jeu individuel. On fait les choses ensemble. Le matériel on le dépose, on le récupère, on en prend soin et si un copain ne veut pas venir on essaye d'aller avec lui."

- Une activité ludique, sportive et conviviale -

Cela fait d'ailleurs trois ans déjà que le XV Dionysien a mis en place les cours de baby-rugby allant de trois à six ans, pour les filles comme pour les garçons.

"C'est dans une logique fédérale. La Fédération française de rugby a mis en place cela il y a quelques années et le club Dionysien cherche à être un club qui accueille les enfants pour monter tous niveaux, donc naturellement on s'est positionné sur cette section."

Le Baby Rugby est une activité d’éveil ludique, sportive et conviviale pour la petite enfance, permettant aussi de participer à l’éducation de l’enfant et de lui donner le goût des activités physiques dès son plus jeune âge comme nous l’explique Didier Retière, Directeur Technique National, « il y a une vraie attente ! Dans le développement des enfants aujourd’hui, l’activité sportive prend de plus en plus de place. C’est une tranche d’âge où il y a beaucoup de demandes et peu de sports répondent à cela. C’est important que la Fédération soit présente sur ce secteur. Nous avons beaucoup de parent qui ont des enfants très actifs et qui sont demandeurs de sollicitations. Nous avons donc mis en place cette réponse adaptée »

Et cette année, avec l'engouement pour la Coupe du monde de rugby en France, le club espère voir le nombre de licenciés grandir.

Des marmailles qui ne viennent jamais sans leurs parents. Des parents qui, sur les bords du terrain, admirent les exploits de leur progéniture, qu'ils imaginent déjà peut-être… comme de potentiels candidats au XV de France.

