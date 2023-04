Basculement avant l'heure de la route du littoral : 11 km d'embouteillage dans le sens ouest-nord

Pour une raison encore indéterminée, le basculement de la route du Littoral dans le sens ouest - nord a été effectué vers 7h ce mercredi 26 avril 2023, alors qu'il est généralement réalisé aux alentours de 7h50. Les embouteillages se sont très vite formés. A 8h50 la Direction régionale des routes (DRR) recensait 17 km de bouchon entre l'échangeur de Bellemène (Saint-Paul) et l'entrée ouest de la route du Littoral(RL) à la Possession. A 9h45, les bouchons s'étaient un peu résorbés et il y avait 11 km d’embouteillage Cambaie (Saint-Paul) et l'entrée de la RL. Il s'agira maintenant pour la DDR de déterminer pourquoi l'avancement de l'heure du basculement a été décidé (Photo rb/www.imazpress.com)