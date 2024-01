Action Logement déploie des mesures pour les salariés qui ne peuvent pas rester dans leur habitation

Suite au passage du cyclone tropical Belal le 15 janvier, les Partenaires sociaux d’Action Logement déploient des mesures d’urgence pour accompagner les ménages sinistrés. Action Logement Services et la SHLMR sont ainsi mobilisés pour apporter des réponses aux salariés qui ne peuvent plus habiter leur logement après le passage du cyclone. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Les dispositifs mis en place portent sur l’accompagnement social et la délivrance d’aides et de services pour les salariés qui ne peuvent plus habiter leur logement après le passage du cyclone. Ils sont ouverts à tout salarié du privé quels que soient le secteur et la taille de son entreprise, son contrat de travail, son ancienneté dans l’entreprise. Ces dispositifs ont été décidés après échange avec les équipes locales sur les premiers besoins exprimés et comprennent notamment :

• La mise à disposition d’une adresse dédiée pour formuler les demandes d’aides ou d’accompagnement : cyclonebelal@actionlogement.fr,

• un diagnostic personnalisé réalisé par les conseillères de l’agence Action Logement Services de Saint-Denis, permettant d’identifier les actions à engager,

• l’octroi d’aides financières, notamment une subvention pour alléger les charges logement ou faire face à des frais d’hébergement,

• la garantie Visale sans condition de revenus pour faciliter l’accès au logement privé.

Ce pack de services a pour ambition d’intervenir en temps quasi-réel, avant la prise de relais par d’autres dispositifs tels que les assurances.