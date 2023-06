Bigflo & Oli, Pomme, Dinos...découvrez la programmation des Francofolies

Elle avaient fait leur retour l’an dernier après deux ans d’absence en raison de la crise Covid… La 6e édition des Francofolies de La Réunion se déroulera toujours à Saint-Paul, du 5 au 10 septembre prochains. En têtes d’affiche Cali, Bigflo & Oli, Pomme, Selah Sue, Pierre de Maere, Zao de Sagazan, Maya Kamaty, Mouvman Alé, Nathalie Natiembé entre autres. Le reste de la programmation sera dévoilée d’ici début juillet (photos V.W).

Après Sakifo, cap sur les Francofolies de La Réunion, plus précisément de Saint-Paul, ont insisté de concert Jérôme Galabert et le maire de la commune de l’Ouest, Emmanuel Séraphin, lors de la présentation du festival à la maison Serveaux, ce jeudi 15 juin.

Particularité de cette 6e édition, et de la deuxième sur Saint-Paul, elle se déroulera du 5 au 10 septembre sur plusieurs sites… Ainsi, les festivités débuteront dès le mardi 5 septembre avec des concerts à Lespas et au TEAT Plein Air de Saint-Gilles jusqu’au jeudi 7 septembre. Puis le festival se poursuivra à la clairière de La Saline-les-Bains qui sera de nouveau mise à l’honneur pour les soirées du vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre avec juste une seule scène, contrairement à deux l’an passé.

Depuis notre petit caillou au milieu de l’océan indien, les Francofolies prônent une ouverture sur le monde à travers la musique francophone avec une programmation riche et éclectique à savoir pour ce cru 2023 : Cali, Bigflo & Oli, Pomme, Selah Sue, Pierre de Maere, Zao de Sagazan, Annega, Kid Francescoli, Dinos, Lorenzo, Eliasse, Maya Kamaty, Mouvman Alé, Nathalie Natiembé et bien d’autres.

"Les Francofolies de La Réunion représentent une célébration de la diversité artistique francophone, un moment de partage et de découverte pour tous les amoureux de la musique. Ce rendez-vous exceptionnel nous permettra de réunir des artistes de talent, des pépites et un public passionné à La Saline, ainsi que dans d'autres lieux de notre commune. Cette 2e édition va rentrer dans une période qui sera désormais de trois ans. Cet engagement permet à l’organisateur de se projeter sereinement dans l’avenir et témoigne en outre de notre volonté de développer pleinement ce festival à la Saline-les-Bains qui a un potentiel incroyable", a déclaré Emmanuel Séraphin.

Autre fait majeur : afin d’ouvrir les Francofolies à l’ensemble du territoire, et faire vivre l’art et la culture pour les rendre accessibles à tous, le festival investira les écoles où les artistes iront à la rencontre des marmailles, des acteurs associatifs des bassins de vie et des personne âgées au sein d’ehpads… « Le maillage intergénérationnel est très important au même titre que l’aller-vers en déployant le festival hors les murs dans des tiers-lieux. La culture reste une formidable puissance d’espérance, un espace de liberté et d’écoute de l’autre » a de son côté insisté Patricia Profil, élue à la Culture à la Région.

Rendez-vous début juillet pour découvrir le reste de la programmation. En attendant, la billetterie est d’ores et déjà ouverte, avec des tarifs allant de 10 à 25 euros (du mardi au jeudi) et de 25 à 40 euros pour les concerts du vendredi au dimanche.

- Ils ont dit -



Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul : "Ce festival est voué à avoir un ancrage territorial fort et nous travaillons en ce sens avec les Conseils des habitants, les associations… Ce travail a permis une première édition qui a porté ses fruits où nous avons pu accueillir 16 000 festivaliers alors que certains nous avaient fait un procès en prédisant un chaos circulatoire notamment. Nous reconduisons les systèmes de navettes afin d’offrir la meilleure expérience utilisateur possible parce que le lieu est magnifique. Ce festival doit être fluide tant pour les festivaliers, les riverains, les habitants de la Saline et dans toute la zone balnéaire".

Patricia Profil, élue à la Culture à la Région : "Les Francofolies se sont imposées comme l’un des temps importants du calendrier culturel et ont contribué fortement au rayonnement de La Réunion au niveau national et international. Nous sommes donc heureux et fiers d’accompagner les équipes de Sakifo Production. La Région Réunion, en tant que partenaire majeur, nourrit de grandes ambitions pour la culture qu’elle a placée au cœur de son projet de mandature pour permettre à tous les Réunionnais de s’enrichir, de s’ouvrir, de s’émerveiller et de devenir des citoyens avertis et cultivés, notamment grâce à une politique tarifaire adaptée dans un contexte social difficile".



Suzelle Boucher, élue à la Culture de la mairie de Saint-Paul : "L’ADN des Francofolies c’est d’aller vers les autres, les jeunes, les milieux empêchés, mailler les générations de façon à ce que l’on puisse créer et construire ensemble l’avenir de notre île et plus largement l’avenir de Saint-Paul".



Jérôme Galabert : "On a trouvé un cœur battant à la Saline-les-Bains, peu de gens y croyaient l’an dernier pourtant. Nous avons envisagé de développer ce festival sur plusieurs lieux et au-delà du partenariat avec Lespas, je me félicite de l’arrivée des Téats Départementaux, ces deux lieux ouvrent potentiellement la voie à un maillage, je l’espère, plus large à l’avenir. Notre volonté de proximité est là pour aller au plus près des associations, des quartiers, avec ce maillage intergénérationnel en plus, c’est le cœur même de notre action".



