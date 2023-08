Bilan routier : 225 infractions, 50 excès de vitesse et 10 conduites en état d'ébriété

Pour le week-end du 18 au 20 août 2023, au total, 225 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. 50 excès de vitesse dont 12 avec interceptions, 10 conduites en état d'ébriété et 8 sous stupéfiants ont été relevées. Nous publions ci-dessous le communiqués de la police et de la gendarmerie (photo : rb/www.imazpress.com)

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 19 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 18 au 20 Aout 2023 permettant de relever 75 infractions dont 11 délits :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 3

- Refus d'obtempérer :1

- Défaut d'assurance :4

- Défaut de permis de conduire : 3

64 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 64 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- Conduite sous l’empire d’un état alcoolique (taux compris entre 0,25 et 0,39 mg/l d’air expiré) : 1

- Excès de vitesse inférieur à 50 km/h ou défaut de maîtrise de la vitesse : 6

- Feu rouge / Stop / Priorité : 2

- Défaut de contrôle technique : 6

- Défaut d'équipement : 2

- Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation : 3

- Franchissement de ligne continue : 1

- Autres : 43

- Côté gendarmerie -

Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R appuyés par les personnels de la Réserve Opérationnelle ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, sur les secteurs et axes les plus accidentogènes de l’île.

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 18

NOMBRE D INFRACTIONS : 150

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 10

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 6

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 8

NOMBRE D’IMMOBILISATION : 34

NOMBRE D'IMMOBILISATION ADMINISTRATIVE : 10

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 4

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 5

NOMBRE DE VITESSES : 44 dont 12 avec interception.

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 7

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 19

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 2

NOMBRE DE DÉPASSEMENT SUR LIGNE CONTINUE : 3

NOMBRE DE NON-RESPECT DES RÈGLES DE CIRCULATION : 1

NOMBRE DE NON-PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ : 2

NOMBRE NON-PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 13

NOMBRE DE DÉFAUT DE PLAQUE OU NON-CONFORME : 5

NOMBRE DE VITRES TEINTÉES : 3

NOMBRE de NUISANCES SONORES : 9

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 5

NOMBRE DE NON-MUTATION CERTIFICAT D’IMMATRICULATION : 5

NOMBRE DE REFUS DE SE SOUMETTRE : 1

CARTON ROUGE

Dimanche après midi, sur la RN.3, secteur St Benoît, les motocyclistes de la B.Mo St-Benoît ont intercepté le conducteur d'un véhicule circulant à 144 km/h, au lieu des 80 km/h autorisés. L'individu conduisait sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Il s’est vu retirer immédiatement son permis de conduire et son véhicule a fait l'objet d'une immobilisation administrative.

Deux autres individus circulant à des vitesses supérieures à 50 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée ont été verbalisés au cours de l'après midi.