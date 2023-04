Bras-Panon : la gendarmerie lance l'opération "Lékol trankil" au lycée Paul Moreau

La gendarmerie organise plusieurs opérations "Lékol Trankil" suite aux derniers évènements survenus au lycée Paul Moreau de Bras-Panon dans le but de renforcer la sécurité au sein de l'établissement. Pour rappel, un élève avait déclenché un aérosol de défense en classe le 18 avril 2023 et un enseignant avait giflé un élève le 7 avril. Le 21 avril, l'une des opérations de contrôles prévue au sein de l'établissement à été menée aux abords du lycée par quatre gendarmes de la brigade territoriale autonome de Bras-Panon avec l’appui de trois gendarmes du détachement de surveillance et d'intervention et deux policiers municipaux (photo : gendarmerie de La Réunion).

