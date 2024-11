Budget 2025 : le ministre des Comptes publics promet une baisse limitée des crédits Outre-mer

Ce mardi 12 novembre 2024, la version "NFP compatible" du projet de budget 2025 a été rejetée à l'Assemblée, notamment par les voix de la coalition gouvernementale et du Rassemblement national. Toutefois, concernant le volet du budget des outre-mer, le ministre des Comptes publics, Laurent Saint-Martin s'est voulu rassurant, expliquant qu'il "y aura une hausse substantielle pour se rapprocher le plus possible des crédits de l'année 2024" des crédits Outre-mer (Photo : AFP)

Alors que le PLF 2025 a été rejeté, l'examen de la mission Outre-mer, en baisse de 250 millions d'euros comparé au budget 2024, était prévu mercredi 13 novembre. Il n'aura donc pas lieu.

Toutefois, devant l'Assemblée nationale – interpellé par le député de la Guadeloupe Christian Baptiste - le ministre des Comptes publics a indiqué que cette baisse allait finalement être limitée. "Il y aura une hausse substantielle du budget Outre-mer pour se rapprocher le plus possible des crédits de l'année 2024".

"Je laisserai le ministre des Outre-mer vous le dire avec plus de précisions", a-t-il indiqué, alors que François-Noël Buffet est actuellement en déplacement en Martinique et sera de retour à Paris en fin de semaine.

Si le gouvernement détaillera prochainement la nouvelle composition du budget des Outre-mer, l'exécutif a d'ores et déjà prévu des aménagements.

La hausse de la taxe sur les billets d'avion ne concernera ainsi pas les vols en provenance ou à destination des Outre-mer, a répété le ministre des Comptes publics. Les députés - qui ont approuvé l'alourdissement de la fiscalité sur le transport aérien - ont décidé de limiter sa durée à un an et en excluant du dispositif l'Outre-mer et la Corse.

Les communes des Outre-mer sont également exemptées de l'effort de cinq milliards d'euros demandé par Matignon.

Selon le service politique de France Télévisions, c'est la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation qui s’est engagée personnellement pour que les collectivités les plus fragiles, en particulier les départements ayant les plus fortes dépenses sociales ne soient pas concernés par cet effort collectif.

- Les ultramarins mobilisés contre la vie chère -

La baisse des crédits alloués aux Outre-mer avait suscité l'incompréhension. Et ce, alors que plusieurs mobilisations ont eu lieu pour protester contre la vie chère.

Plusieurs milliers de personnes ont marché dimanche 10 novembre dans les rues de Paris lors d'une nouvelle mobilisation contre la vie chère en Outre-mer, pour porter la voix "d'un peuple qui est vent debout".

Démarre alors 15 jours d’une paralysie inédite de l’île, provoquant des perturbations sur le réseau aérien, la panique dans les supermarchés, et une division palpable au sein de la population, avec des tensions qui se transforment par moment en heurts avec les forces de l'ordre.

Pour rappel, en 2021, 36 % des Réunionnaises et Réunionnais vivaient sous le seuil de pauvreté. Ce taux de pauvreté baisse par rapport à 2019, avant la crise sanitaire, mais reste égal à celui de 2020.

À La Réunion également et selon l'Insee, l'écart de prix des produits alimentaires en Outre-mer avec ceux de l'Hexagone frôlait les 37 % à La Réunion.

À cela s'ajoute la crise du logement. Il y a 46.000 demandes de logements à La Réunion, pour 1.600 livraisons de logements neufs par an, et 5.000 réponses positives.

