Ce lundi 15 avril 2024, un carambolage impliquant cinq véhicules légers plus une camionnette a eu lieu sur la route des Tamarins vers six heures. L'accident est situé au niveau de l'air de la Saline - juste après la station-service - en direction du nord. Pour l'heure, on compte sept kilomètres de ralentissements. Prudence sur le réseau routier (Photo d'illustration : www.imazpress.com)