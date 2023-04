Casse sur le réseau d’eau potable : remise en service et remplissage des réservoirs en cours

Ce lundi 3 avril 2023, des coupures d'eau liées à une casse sur le réseau d'eau potable étaient en cours dans l'Ouest, à Saint-Leu et la Chaloupe. Les techniciens ont pu effectuer la réparation de la casse. Les réservoirs ont été remis en service et leur remplissage est en cours. Certains secteurs restent non-alimentés à cause des purges nécessaires à la réalimentation de l'ensemble du réseau. Nous publions le communiqué de Derichebourg ci-dessous (photo : www.imazpress.com)

Les conditions météorologiques favorables ont permis à nos équipes de terminer la réparation en falaise et ainsi de procéder à la remise en service et au remplissage des réservoirs.



Cependant, des purges sont nécessaires sur le réseau afin de permettre la réalimentation l’ensemble du réseau.



Les secteurs suivants ne seront pas alimentés avant plusieurs heures voire demain matin :



Notre Dame des Champs

Cap Camélias

La Chaloupe

L’Etang

Et toutes les voies adjacentes.



Nous demandons à nos abonnés des secteurs concernés de limiter leurs consommations aux usages essentiels afin de permettre un retour à la normale le plus rapide.



Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution



Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).



Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.



Le site www.saur-derichebourg.aoi.re est à disposition de nos abonnés afin qu’ils puissent être informés sur l’évolution de la situation quant à la distribution sur leurs secteurs.



Nous remercions nos clients pour leur compréhension.