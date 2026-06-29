Casud : les maires ont voté contre le Compte financier unique

Ce vendredi 26 juin 2026, le conseil communautaire de la Casud s’est réuni pour adopter le Compte financier unique (CFU) 2025, qui constitue le dernier budget exécuté de la majorité sortante. À cette occasion, le cabinet d’audit BST a présenté un point d’étape de l’audit financier mandaté par la nouvelle majorité afin de faire toute la transparence sur l’état des finances de l’intercommunalité. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Casud)

Cet audit indépendant ainsi que le Compte financier unique de la collectivité révèlent une réalité que le Président de la Casud a soulignée dès son élection et que personne ne peut désormais contester : l’intercommunalité a été conduite sur une trajectoire financière dangereuse et irresponsable par l’ancienne majorité, au mépris des équilibres les plus élémentaires de gestion.

Trois constats sans appel

1. Les dépenses de fonctionnement ont explosé

Près de 20 % d’augmentation alors que les recettes ne progressaient que de 4 %. Une collectivité ne peut pas dépenser cinq fois plus vite qu’elle ne crée de ressources.

2. L’épargne de la collectivité s’est effondrée

L’épargne nette, qui constitue le principal indicateur de la santé financière d’une collectivité, passe de 7,9 millions d’euros à seulement 1,2 million d’euros. L’audit relève une chute de 73 %.

3. La dette progresse pendant que la capacité à la rembourser s’effondre

L’encours de dette bancaire passe de 109 à près de 116 millions d’euros.

Le délai de désendettement atteint désormais des niveaux particulièrement préoccupants, passant selon les indicateurs analysés de quelques années à près de dix ans.

- Un vote politique assumé -

Au regard de ces éléments, les maires du Tampon, de Saint-Joseph et de l’Entre-Deux ont voté contre le Compte financier unique, dénonçant par la même la gestion financière de l’ancienne majorité.

Une telle situation n’est pas le fruit du hasard. Elle est la conséquence d’une méthode de gestion déraisonnable et irresponsable conduite par l’ancienne majorité avec notamment le lancement du projet de Nouvelle Voie Urbaine, estimé à plus de 50 millions d’euros sans obtention de l’intégralité des financements.

Ce projet, lancé à la hâte, sous la pression de l’ancienne majorité, dans les derniers mois de son mandat, a par ailleurs été construit sans concertation avec les riverains et au mépris des considérations écologiques.

- Les chiffres répondent désormais aux discours -

Depuis le début du mandat, l’ancienne majorité n’a eu de cesse de distribuer les leçons de gestion.

Aujourd’hui, ce sont les chiffres qui lui répondent et leur verdict est sans appel : dépenses en roue libre, épargne effondrée, dette en hausse.

La réalité financière de la CASUD rattrape les discours.

Le plus choquant, c’est que pendant qu’ils nourrissaient leur folie des grandeurs à coups de projets surdimensionnés et insuffisamment financés, les habitants, eux, continuaient d’attendre des équipements de proximité indispensables à leur quotidien dans les quartiers.