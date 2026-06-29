Natation artistique : les Sirènes de l’Ouest sacrées vice-championnes de France à Sète

La Fédération française de natation organise les championnats de France de natation artistique jusqu'au 3 juillet 2026 à Sète. Cette année, les petites athlètes saint-pauloises se sont hissées sur la deuxième marche podium et font la fierté de leur club et de leur ville. "L'équipe Avenir du club des Sirènes de l’Ouest de Saint-Paul a réalisé un parcours exceptionnel en remportant la médaille d’argent aux Championnats de France" annonce le club dans un communiqué. (Photos : D.R)

C'est au terme d’une compétition intense, qu'elles ont décroché la place de vice-championnes de France, un résultat qui récompense des mois d’entraînement rigoureux, de sacrifices et de passion pour leur discipline.

Le club ne cache pas sa joie : "Bravo aux vice-championnes de France ! La Réunion est fière de vous. Cette médaille d’argent est bien plus qu’un trophée. Elle symbolise le talent, la détermination et l’esprit d’équipe de nos jeunes sirènes. Elles ont hissé haut les couleurs de La Réunion sur le plan national"

- Une source de fierté collective -

À Saint-Paul, berceau du club, comme dans toute l’île, cette performance vient rappeler que le sport réunionnais a toute sa place au plus haut niveau français. Les Sirènes de l’Ouest continuent ainsi d’incarner l’excellence sportive ultramarine.

Le club tient à remercier chaleureusement les entraîneurs, les familles, les partenaires et les collectivités qui accompagnent au quotidien ces sportives d’exception. Leur soutien indéfectible a été déterminant dans cette belle réussite.