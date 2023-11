CHU, fruits, maltraitance animale, routes et, grève

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 octobre au vendredi 10 novembre 2023 : • Lundi 6 novembre - CHU de La Réunion en crise : il est urgent d'agir • Mardi 7 novembre - Les letchis et les mangues ne vont pas (beaucoup) faire la fête • Mercredi 8 novembre - Tués, décapités, torturés... "Ne fermons pas les yeux" face à la maltraitance animale • Jeudi 9 novembre - Quand les routes deviennent piscines : grosse galère pour les automobilistes • Vendredi 10 novembre - CHU en grève : bloquer le réseau routier ne fera pas entendre raison au gouvernement (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Froid glacial, manque de moyens, manque de mains… les soignants de La Réunion alertent encore sur la situation "catastrophique" du CHU. Malgré le plan santé annoncé en début d'année l'hôpital public reste en situation de crise. Et si une enveloppe du ministère de la Santé aurait pu combler le déficit de près de 50 millions d'euros, les Outre-mer ont vraisemblablement été oubliés, rapporte la Cour des Comptes. Une situation "intenable" pour les soignants et praticiens qui le disent… il y a urgence à agir.

Si les premiers letchis et premières mangues ont fait leurs apparitions sur les étals, ce n'est pas forcément signe que la saison est lancée. Pour la plupart des producteurs, le début des récoltes ne devrait pas commencer avant mi-novembre. Et cette année encore, ils font face à des difficultés de production liés au climat.

Dans notre département, errance, divagation et maltraitance animale gangrènent nos rues et certaines de nos maisons. Chiens tués, décapités, enlevés pour être torturés… Animaux accrochés sans eau, sans nourriture… Trop nombreux sont nos amis à quatre pattes victimes d'individus mal intentionnés. C'est d'ailleurs pour stopper ces individus que des référents police et gendarmerie sont nommés dans chaque commissariat. Face à ce triste constat - qui doit être l'affaire de tous - les associations appellent à "ne pas fermer les yeux" et à se mobiliser pour que cela cesse.

Ce mercredi 8 novembre 2023, plusieurs routes de l'est de La Réunion se sont retrouvées sous les eaux à la suite des fortes pluies. Plusieurs véhicules ont été piégés par la montée des eaux sur le réseau routier. Comment expliquer que ces routes empruntées chaque jour - notamment la quatre voies - par des dizaines de milliers d'usagers soient inondées en quelques heures ? D'autant que les cumuls de pluie n'ont pas atteint des records. Un manque d'entretien du réseau est pointé du doigt par des automobilistes.

Les manifestations ont-elles encore le moindre impact ? Depuis plusieurs années désormais, battre le pavé ne semble plus avoir grand effet pour faire avancer les luttes, si ce n'est monter une partie de la population contre les manifestants. Car à part coincer les travailleurs dans les embouteillages, manifester ne semble plus avoir grand effet et certainement pas faire entendre raison au gouvernement.