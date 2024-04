Citalis : la circulation sera modifiée dans le secteur Primat ce samedi entre 17h et 17h30

Dans le cadre d’une manifestation sportive le samedi 20 avril 2024, la circulation sera momentanément interdite dans le secteur de Primat, entre l’entrée du quartier à partir du stop face à la CINOR et l’entrée du stade depuis le pont, de 17h à 17h30. Cette mesure aura un impact sur les lignes de bus suivantes du réseau Citalis : 26, 27, 27A, 31 et 33. Pendant cette période, les arrêts "Lavandières", "Ecole Primat" et "Stade de l’Est" ne seront pas desservis.

Pour garantir la continuité du service, les itinéraires des lignes concernées seront modifiés comme suit :

- Sens Aller : Les bus emprunteront un itinéraire alternatif via la N102 (route de la Rivière des Pluies), la rue de l’Amitié, le boulevard Jean Jaurès, la rue Victor Schoelcher, pour desservir l’arrêt "Stade de l’Est" de la ligne 5 (côté centre commercial) avant de reprendre leur trajet habituel.

- Sens Retour : Les bus suivront un itinéraire différent, passant par la rue du Karting, puis desserviront l’arrêt "Stade de l’Est" de la ligne 5 (côté centre commercial) avant de reprendre leur route habituelle via la rue Victor Schoelcher et le boulevard Jean Jaurès.

Nous recommandons aux usagers de planifier leurs déplacements en tenant compte de ces modifications temporaires.