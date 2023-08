Classes surchargées : débrayage au lycée Paul Pignolet de Fresne Rivière

A 36, 37 voire 40 par classe, le Lycée Paule Pignolet de Fresne Rivière de Trois Bassins tire la sonnette d’alarme. Ce lundi 21 août 2023, une Assemblée générale des professeurs s’est tenue au lycée de Trois-Bassins, votant à l’unanimité un débrayage, en raison des effectifs (trop) nombreux en cette rentrée scolaire. Nous publions au complet le communiqué (Photo: sly/www.imazpress.com)

Suite à une Assemblée Générale des Professeurs du Lycée Paule Pignolet de Fresne Rivière (Trois Bassins) ce jour, un débrayage a été décidé à l’unanimité en raison des effectifs pléthoriques en cette rentrée scolaire :

- 5 classes de Seconde à 36, 2 classes à 37 et un groupe de langue à 40.

- Des effectifs aussi surchargés dans certaines matières expérimentales (SVT, SNT, Physique, Innovation Technologique…).

La situation est d’autant plus inacceptable que le bassin de recrutement de l’Etablissement concerne des collèges en REP (Collège de Trois-Bassins, Collège Harry Gruchet) et REP+ (Collège Célimène Gaudieux, Collège Albert Lougnon). Face à ce contexte de rentrée inédit et ingérable, nous, personnels, et représentants PEEP des parents d’élèves demandons la réouverture de la 8ème classe de Seconde, fermée il y a 5 ans. Cette réouverture permettrait de revenir à 32 élèves par classe.

PEEP de Trois Bassins, FSU , FO et Non-syndiqués