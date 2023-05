Concours national de la Résistance et de la Déportation : les élèves réunionnais récompensés

"L'école et la Résistance. Des jours sombres aux lendemains de la Libération (1940-1945)" est le thème de la 60ème édition du concours national de la Résistance et de la Déportation sur lequel ont travaillé une centaine d’élèves de La Réunion cette année scolaire. Il s’inscrit dans la célébration, jusqu’en 2025, du 80ème anniversaire des combats de la Résistance, des débarquements, de la Libération de la France et de la victoire sur la barbarie nazie. Cette édition s’inscrit également dans le 80ème anniversaire de la disparation de Jean-Moulin, grande figure de la Résistance française. Les prix ont été remis ce mardi 30 mai par Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice, la mairie de Saint-Denis, le département et la région. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (Photo préfecture)

« Aujourd’hui comme hier, l’esprit de la Résistance constitue une source d’inspiration et d’engagement pour toutes les générations, qui incite à la générosité, à l’enthousiasme dans l’action pour faire face aux défis contemporains. Votre implication récompensée aujourd’hui est déjà une ébauche de réponse à l’engagement dont vous allez devoir faire part pour continuer à construire le monde de demain en France et dans l’Union européenne, et à défendre les valeurs suprêmes pour lesquels nos aînés ont combattu et souffert », a tenu à dire aux jeunes lauréats Jérôme Filippini, préfet de La Réunion.

Le concours national de la Résistance et de la Déportation est ouvert aux collégiens de troisième et aux lycéens de première en France et dans les établissements scolaires français à l'étranger. Vecteur essentiel de transmission de la mémoire, ce concours offre aux élèves l'opportunité d'approfondir leurs connaissances sur des aspects fondamentaux de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et de susciter une réflexion civique.

Chaque année, un thème est défini, pouvant faire l'objet d’un véritable travail interdisciplinaire. Ce travail s'appuie souvent sur des rencontres (anciens résistants et déportés, survivants de la Shoah...), des partenariats (associations mémorielles, fondations, ONACVG, Archives nationales, archives départementales, musées de la Résistance et de la Déportation…) et des visites de lieux de mémoire.

Les élèves peuvent s'engager dans ce concours de façon individuelle ou collective. Leur travail est évalué et valorisé à l'échelon académique puis national.

- Une forte participation à La Réunion -

Ce sont 133 participations individuelles qui ont été reçues et 36 travaux collectifs qui ont dû être départagés par le jury académique. Les lauréats de La Réunion, individuels ou collectifs, peuvent prétendre à des prix nationaux :

- 1er prix individuel lycée : Dimitri GIRAUD , Première 7 du lycée Bellepierre de Saint-Denis

- 2ème prix (ex-æquo ) individuel lycée : Inaya CASSIM CADJEE , Première 1 du lycée Bellepierre de Saint-Denis & Manon JOURDHIER , Première 5 du lycée Bellepierre de Saint-Denis

- Prix spécial : Soa ISSIHAKA , Première 5 du lycée Bellepierre de Saint-Denis

- 1er prix collectif lycée : Mathilde BOUTIN-MOREAU, Inaya CASSIM CADJEE, Mattéo FASCELLA, Dimitri GIRAUD, Soa ISSIHAKA, Manon JOURDHIER, Théo ROYER, Alexiane VIRAMA CHOPINET, élèves de Première au lycée Bellepierre de Saint-Denis

- 1er prix individuel collège : Diégo MEHL , Troisième B, collège Juliette Dodu de Saint-Denis

- 2ème prix individuel collège : Giulia GUITTON, élève de Troisième 7, collège Raymond Verges de La Possession

- 3ème prix individuel collège : Mathéo RAUMEL , Troisième H, collège Juliete Dodu de Saint-Denis

- Prix spécial collège : Benoît PICARD, Troisième D, collège Michel Debré du Tampon

- 1er prix collectif collège : 21 élèves de la classe défense du collège Adrien Cerneau de Sainte-Marie

- 2ème prix collectif collège : Sullivan BABIN, Salomé FASTRE, Perrine Li-TIN-HEVE-LI-SU-HOO, Anne-Sophie PECOT, Amélie POUJOL, Guillaume OYALLON , élèves de Troisième du collège Jean Albany de La Possession