Corsair facilite les déplacements et l’installation des étudiants

La compagnie aérienne Corsair met tout en œuvre pour aider les étudiants réunionnais qui partent faire leurs études loin de chez eux. En effet, du 12 juin au 31 juillet 2023, la compagnie propose de prix très avantageux (aller simple et aller-retour) aux étudiants qui souhaitent s’envoler vers la métropole d’ici la fin de l’année pour y faire leurs études. Voici le communiqué de la compagnie aérienne.

Les jeunes étudiants (entre 12 et 29 ans révolus) pourront profiter de :

Prix attractifs :

La Réunion/Paris-Orly : à partir de 778€ TTC/personne (aller/retour) Franchise bagage avantageuse : 2 valises de 32kg pour l’achat d’un billet aller simple ou aller-retour pour faciliter l’installation.

Avantages complémentaires pour ceux qui ont la carte de fidélité Corsair, "Le Club" : pour tout voyage acheté dans le cadre de cette offre étudiants, le voyageur se voit offrir sur sa carte de fidélité, 50 euros pour l’achat d’un aller simple, 100 euros pour l’achat d’un aller-retour, valables sur un prochain voyage.

Cette offre pour les étudiants sera valable dans les points de vente Corsair, en agence de voyages et sur le site flycorsair.com.

"Il est primordial que les étudiants qui disposent bien souvent de petits budgets puissent avoir la possibilité de rejoindre le lieu de leurs études, découvrir une culture nouvelle et retrouver leur famille à l’occasion des fêtes. La formation des jeunes constitue un axe majeur parmi les missions sociétales de Corsair, c’est pourquoi nous avons souhaité mettre en place cette offre promotionnelle qui facilite les déplacements des étudiants et leur installation, jusqu’à la fin de l’année", souligne Julien Houdebine, directeur commercial et réseau de Corsair.