Coupe de France : le 7ème tour opposera la Tamponnaise au Saint-Denis FC

Ce dimanche 29 octobre 2023, se jouaient deux matchs pour la Coupe de France. La Tamponnaise face à l'Exclesior et le Saint-Denis FC. À l'issue de ces deux rencontres, deux vainqueurs : la Tamponnaise et le Saint-Denis FC. Tous deux s'opposeront lors du 7ème tour de la Coupe de France

À Saint-Pierre, sur la pelouse du stade Michel Volnay, les Tamponnais l'ont emporté. Après un premier but sur pénalty, l'équipe a finalement concédé l'égalisation à l'Excelsior. C'est à l'issue de la séance de tirs aux buts que la Tamponnaise a remporté le match (6 tirs au but à 5).

Au stade olympique de Saint-Paul, la rencontre entre le Saint-Denis FC et la Saint-Pierroise s'est également conclu sur une séance de tirs au but (6 tirs au but à 5, après un score final de 1 partout).

