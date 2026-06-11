Danse, théâtre, musique : le Conservatoire à Rayonnement Régional ouvre ses portes

Du 15 au 20 juin 2026, le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de La Réunion ouvre ses portes aux familles réunionnaises. Les débutants, les confirmés ou simplement les passionnés, sont invités à venir découvrir les différentes disciplines proposées par le conservatoire. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

"Le CRR offre à tous la possibilité de s’épanouir et s’accomplir à travers la pratique artistique d’excellence, visant l’épanouissement et l’accomplissement de chacun", explique le conservatoire dans un communiqué. Il délivre une formation en musique, danse et théâtre organisée en 3 cycles. Il est possible de s’orienter vers un parcours amateur ou poursuivre vers un parcours pré-professionnalisant. Avec des tarifs adaptés à tous et une présence sur qutres sites, le CRR se veut accessible au plus grand nombre.

Au-delà des cours individuels et collectifs, le CRR est également un acteur majeur de la vie culturelle réunionnaise grâce à une saison artistique riche et ouverte à tous : concerts, spectacles, auditions, rencontres et projets pédagogiques rythment l'année.

Ces Journées portes ouvertes seront l'occasion pour le public de découvrir les différentes disciplines proposées, de rencontrer les enseignants et les élèves, d'assister à des présentations et de s'informer sur les modalités d'inscription pour la rentrée prochaine.

- Le programme -

• Saint-Denis – Site "Maxime Laope" : 15 et 16 juin 2026 de 17h à 20h

• Saint-Paul – Site "Cimendef" : 17 juin 2026 de 14h à 19h

• Saint-Pierre – Site "Jules Joron" : 18 et 19 juin 2026 de 17h30 à 20h

• Saint-Benoît – Site "Gramoun Lélé" 20 juin 2026 de 9h à 18h

Les Journées Portes Ouvertes marquent également le lancement de la campagne d'inscription pour la rentrée 2026-2027. Les pré-inscriptions débutent le lundi 22 juin prochain jusqu'au vendredi 3 juillet, dans les quatre centres du Conservatoire. Les tests et concours d'entrée auront lieu du mardi 18 août au jeudi 27 août 2026.

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