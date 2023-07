Après la pluie d'hier soir, Matante Rosina sent que le ciel va se dégager vers l'est ce mardi 1er août 2023, même si elle pense que quelques nuages traînent ici et là laissant échapper quelques gouttes du côté de l'ouest. Dans l'après-midi, les cirques se couvrent avec une possibilité de petites pluies. (photo sly/www.imazpress.com)