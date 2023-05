Travailleurs indépendants : plus que quelques jours pour faire sa déclaration sociale et fiscale

Il ne reste que quelques jours aux travailleurs indépendants pour faire leur déclaration sociale et fiscale. Une démarche désormais unifiée avec une seule et unique déclaration de revenus à faire avant le 8 juin 2023. Nous publions le communiqué de la CGSS Réunion ci-dessous (photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Travailleur Indépendant ? Praticien Auxiliaire Médical Conventionné ? Comment faire pour déclarer mes revenus 2022 ?

Afin de simplier les formalités déclaratives, la Déclaration Sociale des Indépendants (DSI) des Travailleurs Indépendants, ainsi que la Déclaration Sociale des Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés (DSPAM-C) disparaissent !



Elles sont remplacées par la Déclaration Sociale et Fiscale Unifiée, qui est à fournir directement à l'administration fiscale, sur le site www.impots.gouv.fr



Simpliée, tous les Artisans, Commerçants, Professions Libérales au régime réel, et Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés devront faire une seule et unique déclaration de revenus, sur le site www.impots.gouv.fr.

La campagne de déclaration des revenus a démarré le 13/04/2023, et s'étend jusqu'au 08/06/2023 pour La Réunion.



Le volet social 2042 leur permettra de compléter les rubriques correspondant à leurs revenus professionnels, et ainsi une fois la déclaration validée, cette dernière sera transmise automatiquement à l'URSSAF CGSS Réunion pour le calcul de leurs cotisations sociales personnelles obligatoires.

Des questions sur le remplissage ?

L'assistance téléphonique est ouverte : 0 809 401 401.

Retrouvez ces informations en vidéo sur notre chaîne YouTube.