Departement : Jean-Francois Payet constate l'avancement des travaux

Suite au passage du cyclone Belal, l'élu du Département délégué aux routes, Jean-François Payet, a effectué ce jeudi 18 janvier une visite de terrain sur de nombreuses routes départementales pour constater les dégâts et l'avancement des travaux de remise en état. Il s'est notamment rendu sur la RD3 à Saint-Gilles les Hauts et à Saint-Leu et enfin dans la R32 à Saint-Joseph. Nous vous partageons le communiqué (Photo Conseil départemental)

Il s'est notamment rendu sur la RD3 à Saint-Gilles les Hauts afin de constater les travaux d'élagage et de débroussaillages sur les zones concernées. Il s'est ensuite rendu à Saint-Leu, au niveau de la RD3 Ravine des Avirons où la route est fermée à la circulation suite à un éboulis. Celle-ci devrait rouvrir à la circulation dans le courant du week-end, et au plus tard le lundi 22 janvier. Jean-François Payet a également tenu à constater l'avancement des travaux au niveau du radier du Ouaki dont la réouverture est prévue au 29 janvier prochain, sauf phénomène climatique majeur.

L'élu délégué aux routes a terminé sa visite de terrain par un passage à Saint-Joseph où la RD 32 a fait l'objet d'interventions du service du Département. "Je tiens à saluer la mobilisation de l'ensemble des 150 agents des UTR (Unité Territoriales des Routes) de l'île et les entreprises partenaires qui se sont mobilisés avant, pendant et après cet épisode cyclonique pour permettre un retour à la normale le plus rapide possible", souligne Jean-François Payet.

Par ailleurs, les travaux de sécurisation se poursuivent sur tout le réseau départemental et notamment au niveau de la RD41 route de la montagne afin de permettre une remise en circulation de la liaison entre Saint-Denis et la Possession d'ici cet après-midi, vendredi 19 janvier.