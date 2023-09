Le préfet appelle au respect des agents de l'État

Les 12 et 13 septembre 2023, une opération collective de contrôle a été organisée dans le secteur de la canne à sucre par les agents de contrôle de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS), de la caisse générale de la Sécurité sociale (CGSS) et de la gendarmerie nationale. Au cours de cette action, deux agents ont été victimes d’intimidations et menaces. Face à cette situation, le préfet de La Réunion en appelle au respect des agents de contrôle de l'État. Nous relayons le communiqué de la préfecture (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Une opération collective de contrôle a été organisée les 12 et 13 septembre 2023 dans le secteur de la canne à sucre sur les communes de Sainte-Suzanne et Saint-Louis. Cette action, diligentée par les agents de contrôle de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS), de la caisse générale de la Sécurité sociale (CGSS) et de la gendarmerie nationale est intervenue dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF).

Au cours de cette action, deux agents de contrôle de l’inspection du travail et de la CGSS ont été victimes d’intimidations et menaces de la part d’un exploitant agricole.

Le Préfet de La Réunion, la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ainsi que le directeur de la caisse générale de la sécurité sociale condamnent fermement ces agissements répréhensibles et apportent leur soutien aux agents concernés.

Ces contrôles avaient pour objectif de vérifier l’effectivité des déclarations d’embauche des salariés se trouvant en situation de travail. Au cours de cette opération, 50 personnes ont été interrogées, 16 entreprises contrôlées, une dizaine d’infractions pour dissimulation d’emploi salarié a été relevée.

Il est important de rappeler que les agents de contrôle de l’inspection du travail et de la CGSS sont des agents assermentés garants du pacte social. Les missions exercées par ces agents dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et la fraude aux cotisations sociales concourent à garantir les droits des salariés, une concurrence loyale entre les entreprises et la bonne perception des recettes publiques.

Aussi, il est nécessaire que les agents portant cette mission puissent l’exercer de manière pleine et entière sur le territoire. Tout acte d’agression visant à intimider et se soustraire au contrôle de la réglementation ne saurait être toléré.

