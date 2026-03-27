Don du sang : collecte à la Plaine des Palmistes ce samedi

L'EFS, le Lions Club de la Plaine des Palmistes et la ville de la Plaine des Palmistes organisent ce samedi 28 mars 2026, de 9 heures à 14 heures dans la salle des fêtes de la commune, une collecte de sang. (Photo www.imazpress.com)

"La population est invitée à faire un geste généreux. Donner son sang est une belle manière de contribuer à sauver des vies", précise l'Etablissement Français du Sang.

L’engagement des différents partenaires permet de proposer aux donneurs un moment de partage convivial autour d’animations avec un groupe musical et des danseurs. Une collation améliorée est également au menu : riz chauffé, confiture de goyavier et fromage de la Plaine des Palmistes.

Pour rappel, à La Réunion, 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients.

Concernant la collecte de ce samedi, les donneurs peuvent prendre rendez-vous par téléphone au 0262 90 53 92 ou directement en ligne à l’adresse suivante : dondesang.efs.sante.fr