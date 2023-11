Ce jeudi 23 novembre 2023, Matante Rosina va coiffer sa capeline dans la matinée pou se balader sur le sentier littoral. En effet, le matin, d'après elle, le ciel reste bien dégagé dans l'est mais elle sent un peu de pluie dans la région du volcan. Dans l'après-midi, les nuages se développent sur les hauteurs de l'île laissant échapper quelques averses. L'est devient plus humide ce soir. (photo rb/www.imazpress.com)