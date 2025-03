EDF mobilise un hélicoptère Super Puma pour accélérer les réparations dans l’est

EDF poursuit le rétablissement du réseau électrique après le passage du cyclone Garance le 28 février 2025. Un avion cargo Antonov a livré ce dimanche 16 mars 100 tonnes de matériel, dont un hélicoptère Super Puma destiné à accélérer les interventions sur les lignes haute tension dans l’Est de l’île. Il reste moins de 5 000 foyers à réalimenter à ce jour. (Photo : Facebook EDF)

Ce matin, un avion cargo Antonov a atterri à La Réunion avec à son bord 100 tonnes de matériel pour EDF. Parmi cet approvisionnement, un hélicoptère Super Puma, spécialement mobilisé pour intervenir sur les lignes haute tension endommagées dans l’Est.

Cet appareil permettra de faciliter l’accès aux zones difficiles et d’accélérer la reconstruction des infrastructures. EDF a précisé que ce renfort logistique vise à rétablir rapidement le réseau électrique dans l’Est, où les dégâts sur les lignes haute tension sont les plus importants.

"La logistique déployée est à la hauteur des défis que nous relevons", a indiqué l’entreprise sur les réseaux sociaux.

- Un bilan de la situation après le cyclone -

À ce jour, 99 % des clients ont retrouvé l’électricité grâce à la mobilisation de 550 techniciens sur le terrain, appuyés par des renforts venus de métropole, d’outre-mer et du CEB de Maurice.

Il reste moins de 5 000 foyers à réalimenter, principalement situés dans l’Est. EDF a déjà mené 6 500 interventions sur le réseau basse tension et en poursuit encore 2 000, dont 800 concernent des pannes collectives et 1 700 des pannes individuelles.

Sur le réseau haute tension, 350 chantiers majeurs ont été achevés, permettant une remise en service de ces infrastructures.

- Objectifs de réalimentation pour EDF Réunion -

EDF prévoit une réalimentation complète des zones Nord, Sud et Ouest d’ici le début de la semaine prochaine. La situation dans l’Est, plus touchée par le cyclone, devrait se stabiliser sous une dizaine de jours grâce à la mobilisation de l’hélicoptère Super Puma et au travail des équipes techniques.

EDF rappelle que la sécurité des équipes reste une priorité. Les techniciens n’interviennent que lorsque les conditions de sécurité sont réunies. La mobilisation des moyens aériens et terrestres vise à accélérer le retour à la normale dans les meilleurs délais.

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com