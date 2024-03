En 2023, 58% des femmes réunionnaises de 15 à 64 ans avaient un emploi ou étaient au chômage

Les femmes participent de manière croissante au marché du travail, d'après l'Insee. En 2023, à La Réunion, 58 % des femmes de 15 à 64 ans avaient un emploi ou étaient au chômage, soit 4 points de plus qu’en 2019, avant la crise sanitaire. Cette hausse rend compte d’une baisse de la part des femmes ne souhaitant pas travailler et d’une meilleure insertion des femmes dans l’emploi. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Au total, en 2023, 50 % des personnes en âge de travailler ont un emploi, soit 3 points de plus qu’en 2019. Les femmes sont toujours moins souvent en emploi que les hommes (48 % contre 53 %), mais l’écart dans l’accès à l’emploi se réduit sensiblement sur la période.

Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) est stable depuis trois ans, et concerne 19 % de la population active en 2023, soit 66 000 personnes. Par ailleurs, 10 % de la population réunionnaise souhaiterait travailler mais n’effectue pas de démarches actives de recherche d’emploi ou n’est pas disponible pour un emploi, part stable depuis 2014.

- Les femmes se portent de plus en plus sur le marché du travail -

En 2023, 62 % des Réunionnais de 15 à 64 ans sont en emploi ou au chômage au sens du Bureau international du travail (BIT), soit 343 000 personnes actives sur le marché du travail. Le taux d’activité augmente de 3 points par rapport à 2019, avant la crise sanitaire de la Covid-19. Cette hausse provient principalement de l’activité des femmes, en progression, tandis que celle des hommes est relativement stable sur la période.

Entre 2019 et 2023, le taux d’activité des femmes de 15 à 64 ans croît ainsi de 4 points pour atteindre 58 %. Cette hausse, qui se concentre entre 2022 et 2023, concerne davantage les jeunes femmes (+6 points entre 15 et 29 ans) et les plus âgées (+9 points pour les 50 à 64 ans). Au total, en 2023, 43 % des femmes de 15-29 ans et 59 % de celles de 50-64 ans ont un emploi ou sont au chômage. Entre 30 et 49 ans, le taux d’activité des femmes est stable, à 69 %.

Si le taux d’activité des femmes augmente, c’est parce qu’elles sont de plus en plus nombreuses à souhaiter travailler. En effet, la part des femmes au foyer, qui ne souhaitent pas travailler pour pouvoir notamment s’occuper d’un proche, recule : de 23 % en 2019 à 20 % en 2023.