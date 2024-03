Saint-Denis : un café pour présenter la Franc-Maçonnerie

L’association Georges Troispoints annonce organiser un café le jeudi 21 mars 2024 de 18 à 20h à l’Arbradelis Place Sarda Garriga à Saint-Denis pour "présenter la Franc-Maçonnerie en général et le droit humain de France en particulier, de manière simple et sans détours". Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

- Pourquoi ? -

- peu ou pas informés, beaucoup s’interrogent sur ce que font les francs-maçons au cours de leurs réunions, et les francs-maçons, eux-mêmes, se demandent comment le faire savoir pour dissiper les préjugés tenaces.



- trop d’adolescents ou de jeunes adultes, nous pensent en Illuminati, Skull and Bones, Maîtres du monde, manipulateurs occultes, voire en mouvement sectaire !



-quels que soient les preuves et arguments opposés, se crée un cercle vicieux d’où semble avoir disparu tout esprit critique. Il y a là un boulevard ouvert pour le recrutement des sectes et des extrémistes.



- pour d’autres la franc-maçonnerie serait la "synagogue de Satan". Force est d’admettre que la notion de secret, certes historiquement justifiable, excite les passions, génère fantasmes et peurs qui se concrétisent en préjugés et anathèmes.



- la mondialisation comme l’immédiateté de diffusion de l’information, quelle que soit sa qualité, offrent une vaste tribune ainsi qu’une chambre de résonnance aux propos les plus stupéfiants.



- l’obscurantisme s’expanse dans le vide spirituel et la haine du différent.



- sur fond de crise sociale avec son lot d’exclusions et de discriminations, la quête de boucs émissaires bat son plein. Elle est accompagnée par la recrudescence d’un anti-maçonnisme diffus, de grande diversité, porté par des groupes aux motivations hétéroclites.



Il semble donc indispensable de faire connaître "au dehors" dans le monde "profane", qui sont vraiment les francs-maçons et surtout qui ils ne sont pas !



- Objectifs -



- de répondre dans la transparence à toutes les interrogations de ceux qui ne veulent pas se contenter de voir la franc-maçonnerie à travers stéréotypes, clichés et idées reçues.



- leur présenter les francs-maçons pour ce qu’ils sont dans leur immense majorité : des humanistes, ambitionnant se perfectionner par un travail commun. Dans le respect mutuel, enrichis de leurs différences et spécificités, ardents défenseurs de la dignité humaine, ils souhaitent participer à l’édification d’un monde de justice, de paix et d’équité, persuadés que leur utopie d’aujourd’hui sera la réalité de demain.

La Réunion est une terre de rencontre et de développement spirituel. La richesse de ses différentes cultures irrigue le travail des francs-maçons. Le Droit Humain, obédience maçonnique mixte permet à chacun, chacune de trouver son chemin en s’appuyant sur une tradition ancienne, mais ouvert sur le monde d’aujourd’hui et son environnement géographique.



Georges Trois Points La Réunion, par l’organisation des cafés maçonniques, veut donner l’opportunité à tous ceux qui s’interrogent, de rencontrer des francs-maçons et de découvrir la richesse d’une démarche basée sur la rencontre de l’autre pour un monde meilleur et plus fraternel.



Ces rencontres proposées en fin d’après-midi dans des lieux publics sont accessibles à tous gratuitement. Autour d’un verre la parole est libre.

Inscription sur contact-lareunion@georges-troispoints.fr

Et pour plus d'informations sur la fédération française rendez-vous ici et sur l’association G3P