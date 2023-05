French bee augmente les bons d’aide à la continuité territoriale de LADOM de 100 euros

Sensibilisés par LADOM et le ministre délégué chargé des Outre-mer quant aux défis économiques actuels, incluant la hausse des coûts tels que le carburant, le taux de change du dollar et l'inflation générale. French bee et Air Caraïbes ont décidé de compléter les bons de continuité territoriale de 100 euros pour toute réservation d'un billet aller-retour effectuée entre le 30 mai et le 31 juillet.

Cette mesure a pour objectif d'alléger la charge financière des voyageurs ultramarins et de faciliter leur mobilité dans cette période économiquement complexe.

"French bee et Air Caraïbes soutiennent également les étudiants ultramarins en proposant des mesures spécifiques. French bee propose un tarif spécial à 399 € TTC l'aller simple pour les voyages dès cet été. De son côté, Air Caraïbes offre un tarif spécial à 299 € TTC l'aller simple pour faciliter le retour des jeunes/étudiants de moins de 26 ans. Ces initiatives ont pour but de leur rendre les voyages plus accessibles" détaillent les compagnies aériennes.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com