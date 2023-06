Fruits et légumes, refus d'obtempérer, oranges, coups de feu et Mayotte

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023 : • Lundi 19 juin - Tomates, mangues, fruits de la passion… les fruits et légumes n'ont plus de saison • Mardi 20 juin - Les refus d'obtempérer augmentent, les tirs des forces de l'ordre aussi • Mercredi 21 juin - Oranges : au delà de la polémique, l'amertume des producteurs péi face à l'importation • Jeudi 22 juin - Saint-Denis : la police ouvre le feu sur un homme armé de tournevis • Vendredi 23 juin - Darmanin à Mayotte pour constater le maigre bilan de l'opération Wuambushu (Photo photo www.imazpress.com)

• Lundi 19 juin - Tomates, mangues, fruits de la passion… les fruits et légumes n'ont plus de saison

Cela ne vous a certainement pas échappé, que cela soit sur les étals de marché ou alors dans votre supermarché, certains fruits sont encore en vente, et ce, alors même que ce n'est pas la saison. Des fruits et légumes en retard, ou alors trop en avance... C'est ce à quoi il faut s'attendre pour les années à venir. Face au changement climatique, les produits n'ont plus de saison. Mais ce n'est pas le seul défi auquel vont devoir s'adapter les agriculteurs. Inflation, sécheresse, foncier... autant de problématiques qui mettent la filière en danger.

• Mardi 20 juin - Les refus d'obtempérer augmentent, les tirs des forces de l'ordre aussi

Ce mercredi 14 juin 2023, un automobiliste a été tué non loin d'Angoulême par le tir d'un policier après un refus d'obtempérer. Un décès qui intervient alors que la police dénonce une hausse des refus d'obtempérer lors des contrôles routiers. Ce week-end, se sont également trois policiers qui ont été blessés à Aubagne après un refus d'obtempérer. D'après les syndicats, "il y a un refus d'obtempérer toutes les vingt minutes en France". Mais est-ce que chaque refus d'obtempérer doit se terminer en drame ? L'utilisation de l'arme est-elle toujours justifiée ? Si à La Réunion, les refus d'obtempérer sont également de plus en plus fréquents, notre département n'a pas encore connu – fort heureusement – de drame de ce genre.

• Mercredi 21 juin - Oranges : au delà de la polémique, l'amertume des producteurs péi face à l'importation

89 centimes le kilo d'oranges… non vous ne rêvez pas, c'est bien le prix auquel le kilo d'oranges a été vendu dans une grande surface de l'île. Mais attention, pas des oranges péi, des oranges venues d'Égypte. Une opération qui a provoqué la colère de la Chambre d'agriculture de La Réunion et des producteurs réunionnais. Et ce, alors que la saison des agrumes débute à peine. Mais au-delà de la polémique qui agite les réseaux sociaux, se pose également un problème de fond, celui de l'autosuffisance de la filière à La Réunion.

• Jeudi 22 juin - Saint-Denis : la police ouvre le feu sur un homme armé de tournevis

La police a ouvert le feu ce mercredi 21 juin 2023 vers 22h30 à Saint-Denis sur un homme qui aurait tenté de les attaquer armé de deux tournevis. L'homme est grièvement blessé. Les faits se sont produits en centre-ville, à l’angle des rues de Paris et Félix Guyon. La fête de la musique battait alors son plein. Les motivations de l'assaillant ne sont pas encore connues.

• Vendredi 23 juin - Darmanin à Mayotte pour constater le maigre bilan de l'opération Wuambushu

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est attendu ce samedi 24 juin 2023 à Mayotte, pour une visite de deux jours. Deux mois après le début de l'opération Wuambushu, le ministre va faire un premier bilan de cette vaste opération d'expulsions et de destructions d'habitations illégales. Un bilan qui semble pour l'heure extrêmement faible, particulièrement aux vues des moyens démesurés déployés sur place.