Gala caritatif du fonds de dotation du CHU de La Réunion : 79.000 euros de dons récoltés

Le mardi 12 novembre 2024, à la Cité des Arts, le fonds de dotation Santé Solid’R du CHU de La Réunion a marqué une étape importante de son développement en organisant son premier gala caritatif. Cet événement a réuni 350 participants, dont 75 entreprises et partenaires mobilisés. Ce premier gala a permis de récolter plus de 79.000 euros. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : CHU)

Cette somme exceptionnelle reflète la générosité et l’engagement des participants et des mécènes. Ces fonds serviront à financer de nombreux nouveaux projets innovants et solidaires au sein des établissements du CHU et du GHER.

Le Fonds Santé Solid’R tient également à remercier chaleureusement les 28 entreprises qui ont joué le jeu du mécénat et qui ont contribué à la réussite de l’organisation de cet événement.

Une soirée mémorable sous le signe de la générosité et de l’engagement

La soirée a été marquée par une ambiance festive et chaleureuse, sublimée par la présence de Manu Payet, parrain du fonds, qui a offert une prestation exceptionnelle. Son engagement et sa générosité ont largement contribué au succès de cet événement et ont permis de réunir tous les participants autour de notre cause commune.

Avec 75 entreprises engagées à nos côtés, le succès de cette soirée démontre l’importance de l’implication collective pour soutenir des projets qui améliorent la santé et le bien-être sur notre territoire.

Depuis sa création en 2021, le fonds Santé Solid’R a déjà financé 62 projets au service des patients, des professionnels de santé et de la population réunionnaise, en mobilisant près de 500.000 euros. Ces projets illustrent l’engagement du fonds autour de ses quatre axes stratégiques :

- Le bien-être des patients et des professionnels ;

- L’innovation et la recherche à l’hôpital ;

- La culture à l’hôpital, pour une approche plus humaine et apaisante ;

- Et la responsabilité sociétale et environnementale, au service d’un avenir durable.