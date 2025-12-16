À la une de ce mercredi : la réforme des retraites suspendue, avocate condamnée, poubelles marrons, magie de Noël, 61 millions pour Mbappé et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 17 décembre 2025 : - L'Assemblée adopte définitivement le budget de la Sécurité sociale pour 2026, la réforme des retraites suspendue - Abus de biens sociaux : une avocate du barreau de Saint-Denis condamnée à quatre mois avec sursis - Recyclage : quand les bacs marrons jamais utilisés servent à aider les Réunionnais à faire le tri - La magie de Noël s’invite au centre-ville du Port - Prud'hommes : le PSG condamné à payer près de 61 millions d'euros à Kylian Mbappé - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel encore bien chargé (Photo www.imazpress.com)

L'Assemblée nationale a définitivement adopté mardi la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, premier texte budgétaire validé sans 49.3 depuis l'absence de majorité absolue dans l'hémicycle en 2022. Le budget de la Sécu, qui contient la suspension de l'emblématique réforme des retraites, a été adopté par 247 contre 232. Une victoire arrachée par le Premier ministre Sébastien Lecornu à force de compromis, notamment avec le Parti socialiste.

Poursuivie pour des faits présumés d’abus de confiance, d’escroquerie et d’abus de biens sociaux, une avocate du barreau de Saint-Denis comparaissait le 14 octobre 2025 devant le tribunal correctionnel. Laëtitia Rigault était soupçonnée d’avoir détourné des fonds au préjudice de son ancien cabinet entre 2013 et 2015. À l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé plusieurs relaxes, tout en retenant une culpabilité partielle

À compter de ce mercredi 17 décembre 2025, des corbeilles de tri fabriquées en plastique recyclé vont être distribuées à plusieurs locataires de logements sociaux. Les premiers à en bénéficier se trouvent au Port. Par la suite, ce sera en tout une centaine de logements qui seront équipés. Des récipients destinés au plastique, verre et déchets ménagers, créés à partir de poubelles marron jamais utilisées

Du samedi 20 au mercredi 24 décembre 2025, le centre-ville du Port se transforme en véritable village de Noël pour le plus grand plaisir des petits et des grands. À l’initiative de l’Association des Commerçants du Port (ACP), le public est invité à vivre la magie des fêtes à travers une programmation festive, conviviale et familiale.

Le Paris SG a été condamné mardi par les prud'hommes de Paris à verser près de 61 millions d'euros à Kylian Mbappé pour les primes, salaires et congés impayés de la fin de son contrat en 2024.

Ce mercredi 17 décembre 2025, Matante Rosina ouvre une nouvelle case de son calendrier de l’avent et tombe sur une belle part de gâteau tison. Un vrai réconfort, car en levant les yeux, elle voit un temps bien maussade sur une grande partie de l’île. Seules les côtes de l’ouest et du sud profitent de jolies éclaircies. Ailleurs, le ciel reste bien nuageux, surtout dans l’est où des pluies sont fréquentes. En fin de matinée, le soleil revient par moments sur la côte au vent, tandis que quelques averses glissent vers l’ouest. Le vent souffle encore fort, notamment dans les hauts, le nord et le sud. Une journée à apprécier tranquillement, comme la part de gâteau tison de Matante Rosina… bien à l’abri.