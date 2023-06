Gendarmerie : appel à témoins pour retrouver Evry Mailly

Evry Mailly, âgé de 31 ans et domicilié à Trou d'eau, est actuellement recherché par la gendarmerie après le signalement de sa disparition. Il a été aperçu pour la dernière fois ce jeudi 8 juin 2023 aux alentours de 16 heures, alors qu'il allait pêcher à la Grande ravine à Trois-Bassins.

Evry Mailly est de corpulence très mince, de taille moyenne, métisse, et a des cheveux longs frisés. Il portait un t-shirt rouge, un short de bain noir et blanc, des baskets blanches et une casquette la dernière fois qu'il a été aperçu.

D'après L'info.re, un hélicoptère de la gendarmerie a été mobilisé pour les recherches dans le secteur de Trois-Bassins.