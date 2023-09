Saint-Benoît : opération de sécurisation à Bras-Fusil, six personnes interpellées

Sur instruction du préfet et requisition de la procureure

Ce jeudi 28 septembre 2023, de 14h30 à 18h30, 90 militaires issus de la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Benoît, de l'escadron de gendarmerie mobile déplacé, du groupe d'investigations cynophile et de la réserve opérationnelle étaient engagés sur une vaste opération de sécurisation du quartier Bras-Fusil à Saint-Benoît, sur instruction du préfet et sous réquisition de la procureure de la République. L'opération s'est déroulée dans le calme et en confiance avec les habitants (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Elle a permis de :

- lutter contre le trafic de stupéfiants, en neutralisant des points de deal,

- réaliser, avec nos partenaires des finances publiques et de l'URSSAF *, un contrôle des commerces dans le cadre de la lutte contre les fraudes,

- retirer un volume d'1m3 de projectiles entassés (galets, pièces automobiles, ...), autant d'armes par destination,

- assainir le quartier quant aux véhicules épaves ; déjà plus 150 épaves retirées en trois mois.

Pendant l'opération, six interpellations ont eu lieu. Il a été mis fin à plusieurs délits routiers et de droit commun, des contraventions ont été relevées également.

De nombreux échanges courtois et constructifs ont été entrepris avec les habitants du quartier, à l'occasion d'un déploiement conduit à leur profit, pour leur protection.