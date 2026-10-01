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Grand Raid : la circulation sur certaines routes forestières va être réglementée

  • Publié le 1 octobre 2026 à 10:02
  • Actualisé le 1 octobre 2026 à 10:03
Grand Raid 2025

La circulation sur certaines routes forestières doit être réglementée dans le cadre de l’organisation du Grand Raid 2026. L'Office national des forêts dévoile ce jeudi 1er octobre les modifications (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Route forestière du Volcan (RF05)

Circulation interdite du jeudi 15 octobre 2026 à 15h00 au vendredi 16 octobre 2026 à 12h00 (sauf véhicules des agriculteurs dont les exploitations sont desservies par la RF05, des professionnels de l’accompagnement en montagne et des ayants-droits aux gîtes touristiques du Volcan).

Route forestière du Haut Mafate (RF13)

- Fermée à la circulation dans le sens montant et autorisée dans le sens descendant depuis son départ au Bélier jusqu’à son terminus au Col des Bœufs, du jeudi 15 octobre 2026 à 17h00 au samedi 17 octobre 2026 à 10h00 (sauf véhicules des résidents du cirque de Mafate, des professionnels de l’accompagnement en montagne et des ayants-droits aux gîtes touristiques du cirque de Mafate).

- Stationnement interdit le long de la RF13 depuis son départ au Bélier jusqu’à son terminus au Col des Bœufs, du jeudi 15 octobre 2026 à 17h00 au samedi 17 octobre 2026 à 10h00 (sauf véhicules des résidents du cirque de Mafate, des professionnels de l’accompagnement en montagne et des ayants-droits aux gîtes touristiques du cirque de Mafate).

Route forestière du Maïdo (RF08)

- Circulation interdite depuis son croisement avec la route forestière des Tamarins (RF09) jusqu’à son terminus au Maïdo, du jeudi 15 octobre 2026 à 18h00 au samedi 17 octobre 2026 à 22h00 (sauf véhicules des résidents du cirque de Mafate, des professionnels de l’accompagnement en montagne et des ayants-droits aux gîtes touristiques du cirque de Mafate).
- Stationnement interdit le long de la RF08 depuis la ligne des Seize Cents jusqu’au croisement avec la RF09, du jeudi 15 octobre 2026 à 18h00 au samedi 17 octobre 2026 à 22h00.

ONF, Grand Raid

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