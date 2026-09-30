Municipales à Saint-André : le tribunal administratif va rendre sa décision sur l'élection de Joé Bédier

Joé Bédier restera-t-il maire de Saint-André ou devra-t-il céder sa place ? Le tribunal administratif de Saint-Denis doit trancher ce jeudi 1er octobre 2026 sur le résultat des élections municipales dans la commune de l'est. Trois recours ont été déposés contre le scrutin du 22 mars. L’annulation du scrutin a été préconisée par le rapporteur public. Le maire présent lui, se dit "serein" quant à la décision de justice (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Lors de l'élection municipale du 22 mars dernier, Joé Bédier avait obtenu 12.175 suffrages, contre 12.141 pour Laurent Virapoullé. Seules 34 voix séparaient les deux candidats.

Ni une ni deux, le candidat malchanceux avait annoncé le soir-même de l'annonce du vote, contester ces résultats.

Lire aussi - [Vidéos] Municipales à Saint-André : les comptes de campagne de Joé Bédier approuvés

- Le rapporteur public préconise l'annulation du scrutin -

Le vendredi 25 septembre 2026, le rapporteur public a préconisé l’annulation du scrutin municipal de mars dernier à Saint-André en s'appuyant sur différents éléments.

Notamment en se basant sur une somme de 60.000 euros dépensés par la mairie pour la diffusion d’une émission consacrée à Saint-André sur une chaîne locale privée.

Une somme qui pourrait, selon le rapporteur public, être considérée dans les comptes de campagne de Joé Bédier. L'avocat du maire assure lui qu'il s’agissait simplement d’une communication institutionnelle sur la commune.

D'autres éléments comme des primes versés à des agents municipaux ou la distribution de vélos-cargos en début d'année ont poussé le rapporteur public à cette préconisation.

À l’issue de l’audience, le rapporteur public a proposé aux magistrats d’annuler l’élection. Deux options ont été évoquées : convoquer les électeurs de Saint-André pour de nouvelles élections municipales ou proclamer Laurent Virapoullé vainqueur du scrutin de mars.

Lire aussi - Saint-André : Joé Bédier annonce saisir l'Arcom après le passage de Laurent Virapoullé sur Réunion La 1ère

- Joé Bédier se dit "confiant" dans la décision du tribunal -

Dans un communiqué, le maire de Saint-André, Joé Bédier dit avoir "confiance dans les arguments présentés devant le tribunal et attendre désormais sereinement son jugement".

Joé Bédier affirme par ailleurs qu’"aucune fraude électorale n’a été retenue" à son encontre et qu’"aucune inéligibilité n’a été préconisée".

Dans l’attente du jugement, il poursuit ses fonctions de maire de Saint-André et de président de la Cirest.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]