Saint-Benoît : un colis suspect signalé dans un bus, la gare routière évacuée, la circulation est interdite dans le secteur

(Actualisé) Une conductrice a signalé une valise oubliée dans son bus, à Saint-Benoît, à 17 heures ce mercredi 30 septembre 2026. L'objet, considéré comme un colis suspect, a causé l'évacuation de la gare routière. Tous les usagers et les autres bus ont dû quitter les lieux, trois patrouilles de gendarmerie sont sur place dans l'attente de l'arrivée de l'équipe de déminage, le Nedex qui prendra la suite des opérations. La bretelle de sortie de l’échangeur Lecordanel (dans le sens Est/Nord) est fermée à la circulation, indique le Crgt. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Il s'agit là de la seconde alerte de la journée. Plus tôt, c'est à Saint-Denis que les démineurs ont dû intervenir, les colis suspects étaient deux valises vides.

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