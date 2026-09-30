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SAINT-DENIS Un colis suspect mobilise les forces de l’ordre à proximité du Cinépalmes

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[Photos] Saint-Denis : les colis suspects étaient des valises sans danger, les démineurs quittent les lieux

  • Publié le 30 septembre 2026 à 13:06
  • Actualisé le 30 septembre 2026 à 13:47
déminage
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(Actualisé) Fausse alerte. Les colis suspects sont finalement des valises vides sans danger. Ce mercredi 30 septembre dans la matinée, l'équipe de déminage du Nedex est intervenue à proximité du CinéPalmes, rue de la Batterie, sur le front de mer de Saint-Denis en raison d'un colis suspect signalé. Les rues alentours ont été bouclées le temps de l'intervention. En début d'après-midi, les forces de l'ordre et les pompiers ont quitté les lieux (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

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Saint-Denis, Faits-divers

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