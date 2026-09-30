[Photos] Saint-Denis : les colis suspects étaient des valises sans danger, les démineurs quittent les lieux

(Actualisé) Fausse alerte. Les colis suspects sont finalement des valises vides sans danger. Ce mercredi 30 septembre dans la matinée, l'équipe de déminage du Nedex est intervenue à proximité du CinéPalmes, rue de la Batterie, sur le front de mer de Saint-Denis en raison d'un colis suspect signalé. Les rues alentours ont été bouclées le temps de l'intervention. En début d'après-midi, les forces de l'ordre et les pompiers ont quitté les lieux (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

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