Smur pédiatrique : le CHU réfute toute suppression dans le Sud et annonce la création d'un nouveau dispositif régional

Ce mercredi 30 septembre 2026, l'Agence régionale de santé (ARS) et le CHU réfutent toute suppression de soins d'urgence pédiatriques dans le Sud. Lionel Calenge, directeur général du CHU de La Réunion, annonce la création d'un Smur pédiatrique régional. "Le projet est plus ambitieux que le projet initial." Au départ, nous partions sur deux antennes, l'une au nord, l’autre au sud, mais ce dispositif ne couvrait que 35 % des besoins. Le projet retenu va couvrir 100 % des besoins sur tout le territoire", explique-t-il au nom du CHU. Le 17 septembre dernier, l'Association des maires de La Réunion (AMDR) a exprimé sa vive inquiétude concernant la suppression potentielle du SMUR pédiatrique et néonatal du Sud de l'île. (Photo Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Lors d'une conférence de presse dans le sud de l'île ce mercredi 30 septembre 2026, Lionel Calenge lance : "En synthèse, on va sauver des vies d’enfants et de nouveau-nés avec ce dispositif, il n'y a pas de suppression, c'est une création. Autre point, le CHU n’est pas nord ou sud, on raisonne territoire aujourd’hui. Quand on raisonne comme cela, c'est le CHU qui avance et donc la réunion qui gagne. "

"La solution repose sur deux piliers, la création d’un SMUR pédiatrie spécialisé fonctionnant 24/24, 7/7, qui va permettre une réponse sur tout le territoire. Le Smur, c'est un véhicule ou un hélicoptère qui sort de l’hôpital et va prendre en charge une urgence pédiatrique où qu'elle se trouve sur le territoire. Parlement à ça, il y a un renforcement des urgences pédiatriques à Saint-Pierre car augmentation du passage de 86 % en 5 ans. C'est une première ultramarine. Ça va permettre une prise en charge harmonisée et sécurisée des urgences pédiatriques sur l’extra hospitalier".

"Le projet est plus ambitieux que le projet initial" insiste le directeur du CHU.

"Au départ, nous partions sur deux antennes, l'une au nord, l’autre au sud. Le SMUR pédiatrique de l'Air ne couvrait que 35 % des besoins, là le projet retenu va couvrir 100 % des besoins sur tout le territoire".

- "Vive inquiétude" des maires du Sud de l'île -

Dans un communiqué envoyé aux rédactions le jeudi 17 septembre 2026, l'AMDR avait interpellé Jean-Jacques Coiplet, directeur de l'Agence régionale de santé de sa "vive inquiétude au sujet d'une éventuelle suppression du SMUR pédiatrique Sud".

Serge Hoareau écrit : "Cette suppression, si elle venait à être entérinée, aurait des conséquences irréversibles sur la sécurité des nouveau-nés et des enfants les plus fragiles de notre territoire en provoquant : une rupture d'équité territoriale, un allongement des délais d'intervention pour le Sud et l'Ouest, un risque de perte de chance significatif et une modification substantielle de la finalité territoriale des moyens initialement attribués".

"Très concrètement, il s'agit de garantir un égal accès aux soins urgents spécialisés à tous les enfants réunionnais, où qu'ils vivent. Une telle rupture d'égalité menace l'équilibre de l'ensemble du territoire, c'est pourquoi nous nous y opposerons farouchement" expliquent les maires de l'île.

- Les nouveaux-nés réunionnais ont deux fois plus de risques de mourir -

Une étude de l'Insee, publiée en avril 2025, indiquait que les femmes originaires des départements d'outre-mer ou d'un pays d'Afrique sont plus à risque de perdre leur bébé dans leur première année de vie.

Des risques bien connus de l'ARS dans un contexte local où les nouveaux-nés réunionnais ont deux fois plus de risques de mourir entre leur naissance et leurs premiers mois de vie.

Si les chiffres de la mortalité infantile sont connus, un nouveau rapport de l'Igas, inspection générale interministérielle du secteur social, publié en début d'année, déplore une situation "très sérieuse" et "méritant une attention particulière" dans des départements d'outre-mer.

De 2004 à 2022, le taux de mortalité infantile est deux fois plus élevé dans les DOM avec un niveau qui atteint les 8 ‰ contre 3,5‰ en moyenne dans l'Hexagone. Sur notre île, ce taux est à 6,9 ‰ de décès pour 1.000 naissances.

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