Inquiétude sur l'éventuelle suppression du SMUR pédiatrique et néonatal du Sud : l'AMDR écrit au directeur de l'Agence Régional de Santé

Par la présente, je souhaite vous faire part de ma plus vive inquiétude au sujet d'une éventuelle suppression du SMUR pédiatrique Sud. Une suppression qui pourrait intervenir dans un délai très court puisqu'une réunion décisionnelle doit se tenir à ce propos ce mardi 22 septembre. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette suppression, si elle venait à être entérinée, aurait des conséquences irréversibles sur la sécurité des nouveau-nés et des enfants les plus fragiles de notre territoire en provoquant : une rupture d'équité territoriale, un allongement des délais d'intervention pour le Sud et l'Ouest, un risque de perte de chance significatif et une modification substantielle de la finalité territoriale des moyens initialement attribués.

En médecine d'urgence, la proximité n'est pas un élément de confort mais participe à la sécurité des soins. Pour les situations temps-dépendantes, tout allongement du délai d'accès à une expertise spécialisée peut constituer une perte de chance. Le Sud et l'Ouest regroupant près de 60 % des personnes âgées de moins de 19 ans, l'éloignement de l'offre spécialisée toucherait donc la majorité de la population pédiatrique de La Réunion.

Le sujet d'une éventuelle suppression du SMUR pédiatrique Sud est un enjeu majeur de santé publique. Très concrètement, il s'agit de garantir un égal accès aux soins urgents spécialisés à tous les enfants réunionnais, où qu'ils vivent. Une telle rupture d'égalité menace l'équilibre de l'ensemble du territoire, c'est pourquoi nous nous y opposerons farouchement.

Cette orientation semble d'autant plus incompréhensible que le 6 janvier 2026, l'Agence régionale de santé a défini une organisation reposant sur deux SMUR pédiatriques, l'un au Nord et l'autre au Sud, disposant de moyens dédiés et intégrés à une régulation régionale commune par le SAMU 974.

Le projet prévoit une organisation territoriale complémentaire, avec possibilité de minfort croisé entre les deux implantations. Un projet cohérent, équilibré et qui répond au cahier des charges territorial défini par l'ARS.

Enfin, une telle décision, si elle venait à être prise ce 22 septembre 2026, le serait sans concertation avec les élus des territoires concernés. C'est pourquoi, en tant que président de l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR), et à ce titre représentant des maires et présidents d'intercommunalités de La Réunion, je sollicite une réunion d'urgence avec vous et vos services sur ce sujet. Celle-ci devra logiquement se tenir avant qu'une décision soit actée.

Espérant très sincèrement que vous entendrez notre vive préoccupation et que vous saurez, devant l'urgence de la situation, répondre à ma demande de rencontre, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma plus haute considération.

Serge Hoareau

Président de l'Association des Maires du Département de La Réunion