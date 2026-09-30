Saint-Denis : une policière soupçonnée de détournement de fichiers et de corruption, une enquête est ouverte

(Actualisé) Une jeune policière a été placée en garde à vue au commissariat Malartic à Saint Denis, le lundi 28 septembre 2026. Elle est soupçonnée d’avoir divulgué des fichiers confidentiels appartenant à la police nationale. Elle a été remise en liberté à l’issue de sa garde à vue. Une enquête a été ouverte par le Parquet "pour détournement de finalité de fichier et corruption de personne dépositaire de l’autorité publique" (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Selon des informations confirmées à Imaz Press, la mise en cause d’origine réunionnaise a récemment été mutée à La Réunion.

En parallèle de l’enquête ouverte par le Parquet, la cellule de déontologie de la police nationale a été saisie afin d’examiner les manquements professionnels et disciplinaires. Le parquet indique "qu’une enquête est ouverte pour détournement de finalité de fichier et corruption de personne dépositaire de l’autorité publique, confiée en co saisine à l’IGPN et à la cellule discipline et déontologie de la DTPN 974".

Selon les premières investigations, elle aurait récupéré et vendu plusieurs documents confidentiels. Elle a été place en garde à ce lundi 28 sptembre 2026, "afin de permettre les opérations de perquisition et une audition", rapporte le Parquet de Saint-Denis. "La garde à vue a été levée le jour même et les investigations se poursuivent", ajoute la procureur Véronique Denizot.

À ce stade, la policière, reste présumée innocente.

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