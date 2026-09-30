Chaleur : 29,5 degrés mesurés à Gillot, un record de température maximale pour un mois de septembre

À La Réunion, la chaleur a fait son retour après plusieurs semaines de fraîcheurs et de fronts froids. Les températures sont repassées au-dessus des moyennes de saison depuis la semaine dernière. 29,5 degrés ont été mesurés à Gillot ce dimanche 27 septembre. Un nouveau record de température maximale pour un mois de septembre à la station, battant les 29,2 degrés du 23 septembre 2018 (mesures depuis 1953), annonce Météo France. Aucun rafraîchissement significatif n'est prévu dans les prochains jours (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour les jours à venir, Météo France prévoit des températures maximales stationnaires avec des températures locales de l'ordre de 29 degrés sur les fronts de mer ensoleillés.

www.imazpress.com/[email protected]