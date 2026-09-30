Gestion du Département : "nous n'avons pas de leçon à recevoir de qui que ce soit en matière d'exercice du pouvoir", lance Cyrille Melchior

Ce mercredi 30 septembre 2026, le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior a souhaité prendre la parole en réponse aux récentes déclarations du Groupe "Une Ambition pour le Département". Le groupe d'opposition, présidé par Monique Orphé, a fustigé la gestion de la majorité départementale. Des propos qui ne passent pas du côté du président du Département, lequel déclare avoir toujours privilégié le dialogue et "n'avoir pas de leçon à recevoir de qui que ce soit en matière d'exercice du pouvoir". Il s'interroge par ailleurs sur la temporalité de ces attaques, à la veille d'échéances électorales importantes en France (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le 22 septembre 2026 au palais de la Source, le groupe d'opposition "Une Ambition pour le Département", présidé par Monique Orphé, juge la politique actuelle du Département inadéquate.

"Où sont les grandes priorités du Département pour répondre aux urgences ?" s'interrogait l'élue. La méthode de concertation et de prise de décision politique est également remise en cause par le groupe d'opposition. "Nous essayons de construire avec la majorité pour établir un consensus. Mais un consensus, ce n'est pas valider une politique. Construire un consensus, c'est écouter et débattre", taclait Monique Orphé.

- La temporalité des attaques de l'opposition interroge -

Là où s'interroge Cyrille Melchior, c'est sur la temporalité de ces attaques "qui surviennent à la veille d'élections majeures, alors même que jusqu'à maintenant, le dialogue et la co-construction étaient au rendez-vous". Citant en exemple la mise en place d'un séminaire organisé le 16 septembre dernier entre élus et cadres pour faire le point sur l'état d'avancement des projets de la mandature et voir les ajustements à proposer.

Il ajoute : "quand on regarde comment les collectivités fonctionnent, nous n'avons pas de leçon à recevoir de qui que ce soit en matière d'exercice du pouvoir".

"Il ne faut pas chercher à manipuler l'opinion publique en disant que ce n'est pas bon alors que ce groupe a travaillé avec nous", peste Cyrille Melchior. Écoutez.

- Cyrille Melchior privilégie le dialogue -

"Le débat a toujours été présent. Chacun a son rôle à jouer et nous, groupe majoritaire, nous avons été élus en responsabilité pour exercer ce travail", argumente Cyrille Melchior.

Poursuivant sur sa défense, le président du Département le dit : "depuis que nous avons été élus ou réélus en 2021, à titre personnel, j'ai voulu privilégier le dialogue, soucieux du suffrage universel et respectueux des choix faits par les électeurs".

Après il le sait, "ce dialogue est là, sans pour autant chercher à tout prix le consensus parce que l'on a le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres".

- Le Département à la hauteur des enjeux qui lui sont confiés -

Poursuivant dans sa réponse, Cyrille Melchior refuse d'entendre que le Département n'est pas à la hauteur. "Si le Département n'avait pas engagé tout ce que nous avions engagé dans le domaine de l'éducation, de la jeunesse, des personnes précaires ou des personnes porteuses de handicap, il n'y aurait pas d'avancées."

Listant les domaines dont le Conseil départemental a la charge, il le dit, "jamais le Département n'a été aussi loin dans ces compétences sociales".

Jean-Marie Virapoullé, conseiller départemental, vante les projets développés en matière sociale et de bien-vieillir. "Nous avons adapté 1.740 logements en 2025, crées 107 nouvelles places en Ehpad, 66 places en résidence autonomie. En plus de cela, le Département a déjà envoyé 60.000 Cart'Monétik aux bénéficiaires."

Concernant l'enfance, Augustine Romano détaille les avancées faites par le Département. "Une offre d'accueil passée de 650 places en 2022 à 709 en 2026 et plus de 100 agents recrutés depuis 2020."

En réponse à la ville de Saint-Denis qui se dit écartée du projet Meren, Gilles Hubert, vice-président du Conseil départemental conteste. "Ce projet permettra de livrer jusqu'à 500 litres d'eau potable par seconde à la population de Saint-Denis", dit-il. Il ajoute : "pour l'agriculture, des études démarrent sur La Bretagne et Domenjod à travers le projet Prodéo pour sécuriser ces secteurs en eau".

Cyrille Melchior conclut : "le Département de La Réunion est une collectivité qui bénéficie d'une crédibilité très forte au sein de l'ensemble national. Rien, les critiques ne nous freineront pas, au contraire, elles nous renforcent dans notre détermination".

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