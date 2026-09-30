Saint-André : la municipalité réclame 2,5 millions d'euros au Département et engage une procédure

(Actualisé) À l'occasion de son conseil municipal tenu ce mercredi 30 septembre 2026, la ville de Saint-André a rappelé que le Département lui était redevable de plus de 2,5 millions d’euros au titre de différents dispositifs". En outre, la commune a décidé d'engager une démarche contentieuse afin de demander au juge administratif le versement des sommes "dont nous considérons l'obligation de paiement suffisamment établie" (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Notre avocat prépare actuellement un référé-provision afin de demander au juge administratif le versement, sans attendre l'issue d'une procédure au fond, des sommes dont nous considérons l'obligation de paiement suffisamment établie", écrit la municipalité.

Cette procédure permettra au juge d'examiner les éléments produits par la commune et les arguments du Département et, s'il considère les conditions réunies, d'ordonner le versement d'une provision sur les sommes réclamées.

"Notre démarche est donc claire : documenter précisément notre créance, la défendre juridiquement et utiliser toutes les voies de droit nécessaires pour récupérer l'argent qui revient à Saint-André. Dans un contexte budgétaire contraint, notre responsabilité est double : continuer à agir et défendre chaque euro dû à Saint-André. Nous ferons les deux", écrit Joé Bédier.

- Habitat, culture, sécurité, investissements, Saint-André poursuit son action -

Autres sujes évoqués lors du conseil municipal de la ville de Saint-André du 30 septembre 2026, l'amélioration de l'habitat, la culture, le renforcement de la police municipale et le renouvellement urbain.

En revenant sur les dossiers municipaux, la ville de Saint-André indique qu'elle veut renforcer son "engagement en faveur de l'amélioration de l'habitat et de la lutte contre l'habitat indigne" selon le communiqué de presse de la mairie. Une aide qui pourra représenter "jusqu'à 90 % du reste à charge, dans la limite de 3.000 euros par ménage". Elle sera destinée à accompagner des travaux de mise en sécurité et de salubrité ou d'adaptation au vieillissement.

Enfin, la transformation du centre-ville se poursuit. Saint-André "renouvelle notamment son partenariat avec le CAUE pour la période 2026-2030 afin d'associer les scolaires à la transformation du centre-ville, de leur permettre de suivre l'évolution des chantiers et de les sensibiliser à la construction de leur futur cadre de vie". Cinq nouveaux postes de policiers municipaux vont également être crées.

Saint-André poursuit également sa volonté de rendre la culture accessible au plus grand nombre et de donner toute sa place à la culture réunionnaise. Le Festival Gayar, organisé ce week-end, prend chaque année davantage d'ampleur. Pour cette édition, 30 à 35 exposants participeront notamment aux ateliers proposés gratuitement aux scolaires. Cette ambition se traduit également par la poursuite du projet structurant de La GAR'T, représentant un investissement global de l'ordre de 10 millions d'euros.

- Saint-André assure avoir les finances pour honorer ses projets -

La décision modificative présentée au Conseil municipal constitue avant tout un ajustement en cours d'exercice, permettant d'adapter les crédits au rythme réel d'avancement des opérations et aux besoins effectivement constatés.

Avec plus de 70 % d'exécution budgétaire en matière d'investissement en 2026, la Ville maintient un niveau élevé de réalisation de ses projets.

La diminution de 3,18 millions d'euros de la section d’investissement inscrite dans cette décision modificative ne signifie donc ni l'arrêt des investissements ni l'abandon des projets. Elle traduit notamment un recalage dans le temps de certaines opérations, dont les crédits sont repositionnés sur les exercices suivants en fonction de leur avancement.

Dans le même temps, plus de 1,9 millions d'euros de crédits sont redéployés vers des interventions concrètes : travaux dans les écoles et les bâtiments communaux, voirie dans les quartiers, traitement des nids-de-poule, aires de jeux, équipements de proximité et préparation des futurs projets structurants.

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